Il 25 novembre è giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Istituita nel 1999 dall’ONU in ricordo delle sorelle Mirabal, è ormai un appuntamento ineludibile per testimoniare la solidarietà alle donne maltrattate e uccise dai maschi e dire basta. Una data significativa nel mondo per denunciare le tantissime forme di violenza subite dalle donne per essere donne.

Dopo lo stop del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria, si rinnova quest’anno l’esigenza di ritrovarsi in piazza con un’unica voce che parli anche per coloro che non ci sono più.

La manifestazione si terrà Sabato 27 novembre organizzata,come di consueto da Non una di meno.

106 le donne uccise fino ad oggi. Cinque negli ultimi giorni nella nostra regione.

Ben 87 femminicidi sono avvenuti in ambito familiare/affettivo. Di questi, 60 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.

Trama di Terre organizza un pullman per partecipare in tante, perchè “la giornata internazionale contro la violenza sulle donne riguarda tutte noi”.

In questo quadro è importante esserci per prendere posizione e mettersi dalla parte dei diritti umani e, in maniera specifica, dalla parte delle donne, perché essere donne nel mondo e in questo paese ci sta uccidendo.

Il ritrovo è per le ore 6:30 al Piazzale Michelangelo, da dove si partirà alle ore 7, e si prevede di rientrare da Roma, sempre nello stesso luogo, alle ore 23:30/24.

Il costo è di 25 Euro, per l’accesso al pullman occorre, obbligatoriamente, il Green Pass.

Per prenotarvi, entro e non oltre Venerdì 26 alle ore 12, potete contattare Trama di Terre telefonicamente chiamando lo 0542-28912 / 334-7311570, oppure inviando una mail a

