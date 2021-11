Imola. E’ un bilancio molto positivo, quello tracciato dall’Amministrazione comunale, a conclusione dell’edizione 2021 del Baccanale dedicata quest’anno al tema “Amaro”, andata in scena dal 30 ottobre a domenica scorsa.

“La manifestazione ha visto la partecipazione di un ampio pubblico, sia di cittadini imolesi sia di visitatori accorsi in città incuriositi dal programma tutto dedicato all’’amaro’, con oltre cento eventi, organizzati anche quest’anno per soddisfare gli interessi di un pubblico ampio e di tutte le età. Ciò è stato possibile grazie alla scelta di un tema che, per la sua originalità e trasversalità, ha consentito un approccio pluridisciplinare al fine di cogliere a pieno le molteplici sfaccettature dell’amaro, che sono state di volta in volta messe in valore da professori, esperti e appassionati che hanno animato le conferenze e gli incontri, in un ricco programma culturale che, anche quest’anno, ha saputo rispondere alle esigenze di un pubblico che ha partecipato numeroso agli incontri”, commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

Da parte sua Pierangelo Raffini, assessore alle Attività produttive e Centro storico, commenta “per le informazioni che ho raccolto e gli eventi a cui ho partecipato ritengo che possiamo trarre un bilancio molto positivo dall’ultimo Baccanale di nuovo in presenza. In particolare, le piazze occupate con stand agricoli le domeniche, il Banco d’Assaggio nella nuova location e una serie di altre iniziative hanno trovato largo consenso tra operatori, gestori e cittadini. Uno stimolo a migliorare il prossimo anno rendendo la manifestazione ancora più attrattiva, più ‘ampia’ nelle fasce orarie e territorialmente”.

“Il Baccanale si è dimostrato, ancora una volta, un appuntamento importante, un’occasione molto rilevante per le nostre attività economiche di mettersi in gioco e promuovere le proprie opportunità in un periodo che, purtroppo, non ci vede ancora fuori dalla pandemia. Dalla gastronomia proposta dai ristoranti ai ‘fuorimenu’, dai vini all’olio, dalle noci agli altri prodotti tipici del territorio la grande partecipazione sia di operatori ed attività economiche, a cui va il nostro sentito grazie, sia del pubblico dimostra che la strada è quella giusta. Una strada capace di valorizzare anche gli aspetti culturali, con le tante iniziative di alto profilo in questo campo e quelli sociali, come testimonia la consegna del premio ‘Garganello d’oro’ alla Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna. Con in più il forte apprezzamento per l’illustratore di questa edizione, l’artista imolese Paolo Beghini. Ma non dobbiamo fermarci su questi risultati molto positivi: ora vogliamo cominciare a pensare alle edizioni future della manifestazione”, sottolinea il sindaco Marco Panieri.

A questo proposito, valgono le parole pronunciate dall’assessore al Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, nel corso della consegna del premio “Garganello d’oro”: “Il Baccanale unisce cultura e cibo, che sono elementi trainanti del turismo. Per questo, come Regione ci metteremo al lavoro insieme al Comune, fin dal prossimo anno, per rendere il Baccanale sempre più vocato all’attrattività turistica, quale elemento di valorizzazione all’interno della Food Valley”.