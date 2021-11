«Il blues pervade tutti noi. Noi abbiamo bisogno del blues, perché quando sei stanco del blues non hai più niente su cui contare»

Dal 22 al 24 novembre al Cinema Teatro Galliera arriva con Wanted Cinema “JAZZ NOIR – Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet”, il film biografico dedicato a CHET BAKER, per la prima volta nelle sale italiane! firmato dal regista olandese Rolf van Eijk, che narra la storia degli ultimi giorni di vita di Chet Baker.

Il film si apre sulla morte improvvisa dell’icona del jazz Chet Baker, precipitato dalla finestra di un albergo nella zona del quartiere a luci rosse di Amsterdam il 13 maggio 1988, e ripercorre i suoi ultimi giorni di vita. Una scomparsa prematura avvolta tutt’ora nel mistero: è caduto o è saltato? È stato un incidente o è stato spinto?

La pellicola ricostruisce attentamente gli studi di registrazione degli anni ’80 e recupera tracce originali dalle ultime incisioni di Chet Baker. Un racconto dalle atmosfere noir, che indaga il genio e la sregolatezza del grande jazzista, trombettista e cantante, tormentato dalla tossicodipendenza.

Un film emozionante in cui l’attore Steve Wall (anche frontman della band The Walls and The Stunning), che interpreta Chet Baker, si è calato perfettamente nel personaggio, con la sua voce strascicata e la camminata incerta, mostrando sul volto i demoni del jazzista che si trascina nei vicoli decadenti di Amsterdam e che si trasforma sul palco dei fumosi jazz club. Steve Wall ha preso lezioni di tromba e lavorato sulla voce in modo che fosse più nasale, così da riuscire anche a cantare 2 brani portanti della colonna sonora: “My Foolish Heart” e “My Funny Valentine”.

«Conoscevo già Chet Baker, avevo alcuni suoi album, ma per preparami a questo ruolo ho cercato tutto ciò che lo riguardava, libri, interviste e filmati di concerti. Ho amato questa ricerca. Non avevo mai suonato la tromba prima ma ho preso lezioni durante le riprese, ho imparato anche la diteggiatura e la respirazione, quindi sembra che stia davvero suonando. Volevamo che sembrasse assolutamente reale, in modo che anche un trombettista che guarda il film pensi che sto suonando. Ho passato molto tempo a lavorare sul suono della sua voce e sul suo accento. La voce di Chet è molto diversa dalla mia sia nel canto che nel parlare, ha un suono nasale» ha raccontato Steve Wall.

«Abbiamo scovato per caso questa pellicola durante un viaggio ad Amsterdam. Amo gli olandesi perché sono ambiziosi e con la mente aperta, non si negano nulla, però sono molto rigorosi e mai banali. È realistica e ricercata la parte dedicata a Chet Baker, particolare la scelta di dedicare il film ai suoi ultimi anni e non a quelli del grande successo. È un film pieno di dolore e di senso di colpa nordico, autenticamente blues, ma credo sia un lavoro profondamente onesto e pieno di amore per la musica e per Chet» afferma Lorenzo Fantini, direttore artistico del Wanted Clan.

La prima proiezione bolognese (lunedì 22 novembre ore 21:30 – lingua originale sottotitolata) sarà introdotta da Vanni Masala, giornalista, scrittore e membro del consiglio direttivo del Bologna Jazz Festival.

Grazie alla collaborazione tra il Cinema Teatro Galliera, Wanted e Bologna Jazz Festival, i possessori della Bologna Jazz Card 2021/22 potranno acquistare il biglietto del film al prezzo di 5.50€ anziché 7€.

L’elenco delle oltre 80 sale aderenti in tutta Italia è consultabile qui http://wantedcinema.eu/movies/jazz-noir/.

Sinossi:

Amsterdam, 1988. Il detective Lucas è incaricato di indagare sulla misteriosa morte della leggenda del jazz Chet Baker. Ripercorrendo gli ultimi giorni di Baker viene trascinato in un oscuro viaggio musicale in cui incontra Sarah, l’ultima amante, Simon, l’amico silenzioso e Doctor Feelgood, l’ambiguo ammiratore. Mentre si addentra nella mente del famigerato trombettista, Lucas affronta contemporaneamente i propri demoni e le proprie ombre.

Cast:

Steve Wall (Chet Baker), Gijs Naber (Detective Lucas), Raymond Thiry (Simon), Arjan Ederveen (Dr Feelgood), Lynsey Beauchamp (Sarah), Paloma Aguilera Valdebenito (Lois).