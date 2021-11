Faenza. “Our Journey” per raccontare i 14 anni di vita della ‘Toro Rosso”, un libro dedicato ai primi 14 anni di Alpha Tauri (ex Toro Rosso): un viaggio lungo 14 stagioni di Formula 1 narrate per immagini, parole, ricordi, numeri e classifiche, risultati e successi. Tanti anni durante i quali la F1 è molto cambiata e si è evoluta, così come si è sviluppata la squadra, sia come azienda che come team. Il volume verrà presentato mercoledì 24 novembre, ore 18, nella Biblioteca Manfrediana.

Una storia, quella della Scuderia Toro Rosso, che inizia con l’acquisto del Minardi F1 Team da parte di Red Bull, sul finire del 2005, e che arriva, nel 2020, fino al re-branding in Scuderia AlphaTauri. Da piccolo team ‘garagista’, come si chiamavano una volta i team che assemblavano componenti acquistate da altri, a team completamente indipendente che progetta e realizza a Faenza le proprie monoposto. Oggi Scuderia AlphaTauri è punto di riferimento e protagonista indiscussa del cosiddetto mid-field della Formula 1.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare i progressi fatti dall’azienda in materia di sostenibilità ambientale e per ribadire l’importanza del rapporto fra il team, il territorio e le aziende circostanti, la città di Faenza e l’intera Motor Valley.

All’evento parteciperanno il sindaco di Faenza Massimo Isola, affiancato dall’HR director Otello Valenti, dalla head of communications Fabiana Valenti, dal finance director Fabio Roncasaglia e dal digital manager Diego Mandolfo. Per partecipare è gradita la prenotazione , tramite mail a manfrediana@romagnafaentina.it oppure contattando lo 0546.691700. E’ obbligatorio esibire il Green Pass.

