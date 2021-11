Castel San Pietro (Bo). E’ stata una bella giornata di sport quella vissuta domenica 21 novembre al Parco Lungo Sillaro , dove si è corsa la 66esima edizione del Campionato Nazionale di Cross, una delle rassegne più importanti e partecipate della Uisp.

I due distinti campi di gara, con la gradita presenza del sindaco Fausto Tinti, hanno viste gare molto combattute, sia nel settore Master sia nel Giovanile, dove l’entusiasmo, il tifo degli accompagnatori e dei tanti parenti hanno riscaldato l’ambiente tipicamente autunnale spingendo i quasi 500 campioni in erba, così numerosi da imporre ben 17 partenze agli ordini dei Giudici UISP e per il rilevamento tempi di MySdamDetecht.

Il tutto per l’organizzazione dell’Atl. Avis Castel San Pietro, trasformatasi per l’occasione da forte partecipante a brava e ottima società nell’allestimento di una manifestazione così importante, sotto la sapiente guida di Franco Manfredi e del suo staff.

Sauro dal Fiume (Fiduciario CONI per Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna e Medicina) ha gestito le tante premiazioni in programma, con i riconoscimenti consegnati da Andrea Bondi (ViceSindaco di Castel San Pietro Terme), Fabrizio Dondi (Politiche per i Giovani, Cultura), Furio Veronesi (Delegato Provinciale CONI) e Raffaele Alberoni (Resp. Settore Attività Uisp Regionale).

Le Classifiche Finali (al link http://www.uisp.it/atletica2/pagina/risultati-campionati-nazionali) tra le Società Adulti vedono Campioni Gpa Lughesina tra le Donne e Atl. Castenaso tra gli Uomini, mentre in quelle Giovanili la Pol. Progresso si è imposta nel Femminile e l’Atl. Calenzano nel Maschile.