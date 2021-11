Castel San Pietro Terme (BO). La mostra fotografica di Mirco Lazzari dedicata a Valentino Rossi è uno dei piatti forti dell’edizione 2021 di Castèlanadèl.

La mostra rappresenta il punto di vista artistico del fotografo sul pilota attraverso scatti fermati negli anni della carriera di Lazzari, che dal 2002 è fotografo accreditato con pass permanente alla MotoGP.

La mostra fotografica “Il giallo in mostra”, con 46 stampe fotografiche come l’iconico numero del protagonista, inaugura alla sala di Arte contemporanea di Via Matteotti 79 a Castel San Pietro Terme il 27 novembre alle ore 16. La mostra sarà visitabile fino al 12 dicembre tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 19.

In programma anche un incontro con l’autore il 30 novembre alle 21 al teatro Cassero per raccontare la mostra attraverso curiosità e retroscena. Prenotazione obbligatoria sul sito www.prolococastelsanpietroterme.it

Venti stagioni di corse, il periodo in MotoGP, le tre fasi Honda e le prime vittorie, la sfida Yamaha con la sua consacrazione, il passaggio in Ducati, il ritorno alla Yamaha, il titolo sfiorato nel 2016, fino alla parte finale della carriera di pilota che lo trasforma in uomo maturo pronto ad altre sfide. Quelle emozioni da lui trasmesse che lo hanno reso un’icona del motociclismo e del mondo sportivo, gara dopo gara. Questo senza dimenticare il rapporto con i tifosi di tutto il mondo, che hanno colorato di giallo con cappellini e bandiere i circuiti di tutto il mondo in una scenografia assolutamente emozionante ed unica.

L’autore: Mirco Lazzari

Mirco ha iniziato a lavorare nel mondo della fotografia Motorsport all’età di 24 anni come responsabile dell’archivio fotografico di Autosprint e avendo così la possibilità di crescere a fianco dei grandi fotografi del settore di quel tempo. Dal 2002, pur continuando anche con le gare di F1 e World Rally, entra stabilmente nel Circo della MotoGP, dapprima seguendo un progetto per Phillip Morris e raccontando, fin dalla giovane età, le carriere di piloti come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Marc Marquez: proprio Mirco ha seguito Marc nella sua prima favolosa stagione MotoGP in cui, da rookie, ha vinto il Motomondiale. Autore di una quarantina di libri fotografici di settore, si caratterizza per il suo stile fotografico che trasmette velocità e di cui ne ha fatto nel tempo la sua firma oltre che il suo biglietto da visita. Nel 2016 Mirco è stato selezionato da Nikon come testimonial. Maggiori informazioni: www.mircolazzari.com.

Per informazioni: Pro Loco Castel San Pietro Terme – Tel 051.6954135 – 051.6951379 – info@prolococastelsanpietroterme.it – www.prolococastelsanpietroterme.it

Pagina Facebook e Profilo Instagram: Prolococastelsanpietroterme