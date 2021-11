Imola. Domenica 28 novembre verrà ufficialmente aperta la campagna abbonamenti alla Stagione di prosa 2021/2022 del Teatro Comunale “Ebe Stignani”. La campagna abbonamenti proseguirà fino al 21 dicembre, secondo le seguenti modalità:

Riconferme

Tutti coloro (giovanissimi compresi) che desiderano riconfermare il proprio turno e posto, possono presentarsi, con l’abbonamento alla precedente stagione, presso la biglietteria del Teatro Ebe Stignani, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19. I possessori di mini-abbonamenti potranno conservare il proprio turno e posto solo confermando l’abbonamento all’intera stagione (8 spettacoli).

Cambiamenti di posto

Gli abbonati (giovanissimi compresi) che desiderano cambiare il posto nell’ambito del proprio turno, o il proprio turno di abbonamento, possono farlo presso la biglietteria del Teatro Ebe Stignani, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19. I possessori di mini-abbonamenti che intendano rinnovare l’abbonamento all’intera stagione (8 spettacoli) potranno richiedere il cambio posto nelle medesime giornate.

Acquisti nuovi abbonamenti

Coloro che desiderano acquistare un nuovo abbonamento (giovanissimi esclusi), possono farlo presso la biglietteria del Teatro Ebe Stignani, in via Verdi n. 1/3, da sabato 18 a martedì 21 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Acquisti nuovi abbonamenti “giovanissimi”

I ragazzi fino ai 20 anni di età possono acquistare un nuovo abbonamento per tutti gli spettacoli al prezzo di 70 euro nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Abbonamento “libero”

È in vendita un abbonamento per gli spettatori che desiderano cambiare turno. È possibile trasformare il vecchio abbonamento in “libero” o sottoscrivere un nuovo abbonamento “libero” durante la campagna abbonamenti al costo aggiuntivo di 30 euro a stagione per persona.

Non solo al botteghino

Gli abbonamenti si rinnovano anche online, sul portale www.vivaticket.it o partendo dal sito ufficiale www.teatrostignani.it

Regala il teatro a Natale

Per un regalo importante e che si distingua dalla massa, offri alle persone che ami la magia del teatro con un abbonamento alla nostra stagione di prosa. Dal 18 al 21 dicembre potrai acquistare nuovi abbonamenti da regalare a chi vuoi, in un’esclusiva busta natalizia.