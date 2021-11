Faenza. Il 12 novembre scorso si è riunito per la prima volta il Consiglio di amministrazione della “Fondazione Giovanni dalle Fabbriche – Multifor”, costituita a seguito dell’atto di fusione per incorporazione della Fondazione Multifor di Forlì nella Fondazione Dalle Fabbriche di Faenza.

Il Consiglio d’amministrazione, nella prima riunione successiva all’atto di fusione, ha proceduto a nominare il presidente e il vice presidente, dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Emilia Romagna, atto formale che ne avvia l’attività.

Su proposta del consigliere Secondo Ricci, amministratore della Fondazione, per dare continuità amministrativa all’attività in programma e per consentire una omogenea copertura dei due territori di Faenza e Forlì, sono stati eletti Edo Miserocchi, quale presidente, e Gianni Lombardi, quale vice presidente, per il mandato amministrativo 2021 – 2023.

Edo Miserocchi ricopriva l’incarico di presidente della Fondazione Dalle Fabbriche a partire dall’anno 2017, mentre Gianni Lombardi era vice presidente della Fondazione Multifor dalla sua costituzione.

A svolgere l’incarico di segretario della Fondazione è stato chiamato Tiziano Conti, da tempo amministratore della Fondazione Dalle Fabbriche.

In continuità con l’attività precedente dei due enti, la “Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor” continuerà l’attività di agevolare e supportare, con specifici aiuti, i giovani ad inserirsi nel mondo lavorativo e sviluppare il tessuto economico e imprenditoriale locale, in particolare con Borse di studio e di ricerca, tirocini all’estero per studenti a valere sul Progetto Erasmus, con tirocini lavorativi in aziende del territorio, in convenzione con il Campus universitario di Forlì e Cesena.

La “Fondazione Giovanni dalle Fabbriche – Multifor” ha la propria sede legale ed operativa a Faenza in Via Laghi 85 ed una unità locale operativa a Forlì in via Baratti 1.

Il nuovo sito web della Fondazione darà continuità e informazioni sull’attività svolta e sulle iniziative in calendario, all’indirizzo www.dallefabbriche-multifor.it. Saranno a breve operative anche le pagine su Facebook e Linkedin.