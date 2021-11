Imola. Il ristorante San Domenico conferma le due stelle Michelin anche per il 2022. “Lo apprezziamo perché è un ulteriore mantenimento di tale importante riconoscimento che si prolunga ogni anno da 21 anni a questa parte, dal 2000 – spiega Natale Marcattilii che vi lavora quasi fin dall’inizio e ricorda che le prime due stelle arrivarono nel 1976 – e quindi abbiamo ricevuto un premio anche come ristorante più stellato nel tempo. Negli ultimi tempi, abbiamo risentito dei problemi della pandemia come i nostri colleghi. Noi ci siamo ancora, ma ora tocca ai giovani, Massimiliano Mascia è da quando aveva 14 anni che è qui con noi e ora ne ha 38 mentre mio figlio Giacomo, che lavora in sala, ne ha 28. All’inizio, per fare questo mestiere bisogna essere giovani, belli e scapoli”.

La parola passa allo chef Mascia: “Siamo contenti, è una bella conferma, in noi c’è sempre un po’ di attesa per la guida migliore riconosciuta al mondo. Siamo 38 ristoranti a due stelle in Italia. Sappiamo che il prossimo anno ripasseranno e faremo il possibile per farci trovare pronti. Il San Domenico è un ristorante legato alla tradizione, al territorio e alle sue materie prime. Del resto, siamo in linea con quello che ci chiedono i nostri ospiti: è questa la cosa più imortante per noi”.

(m.m.)