Ravenna. Con il continuare delle udienze, par di capire che il femminicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne di Faenza che prima dell’assasinio del 6 febbraio scorso lavorava in una concessionaria a Imola, fosse stato preparato in precedenza rispetto a quando è avvenuto, ovvero lo scorso 6 febbraio.

Già nell’ottobre del 2020 in un memo, poi cancellato, del calendario del cellulare dell’ex marito della vittima, erano state annotate tre parole: “Valigia buco chiavi”. Secondo l’accusa, si parla del trolley che avrebbe dovuto servire a portare fuori casa il cadavere di Ilenia, della buca scavata non lontano dalla casa e della copia delle chiavi che l’ex marito Claudio Nanni presunto mandante del delitto, aveva consegnato al sicario reo confesso Pierluigi Barbieri.

Ed è proprio nell’ultima udienza davanti alla Corte d’Assise di Ravenna che il consulente a suo tempo incaricato dalla Procura, ha indicato il contesto del memo in questione. Secondo quanto riferito in Corte d’Assise dagli investigatori della squadra Mobile, durante la prima perquisizione dell’11 febbraio nella casa e nell’officina di Nanni, erano in effetti stati notati due trolley e due bottiglie di acido, ma non furono sequestrati perché non ritenuti interessanti ai fini dell’indagine. Invece, il 17 marzo scorso dopo la confessione di Barbieri in Questura con l’aggiunta di nuovi e interessanti dettagli, era seguita una seconda perquisizione nell’officina: nel magazzino, furono trovati e sequestrati i due trolley, una vanga, due flaconi di acido pieni e sigillate ad alta concentrazione che, sempre secondo l’accusa, sarebbero dovuti servire a Barbieri per cancellare i connotati alla vittima allo scopo di ostacolarne l’identificazione.

Ma le cose non andarono così: lo scorso 6 febbraio Ilenia si svegliò e si difese come poteva prima di morire accoltellata da Barbieri, visto da dietro dall’allora fidanzata della figlia (l’unica che si trovava in casa in quel momento insieme con Ilenia, ndr), fuggì spaventato dalla situazione. La fidanzata chiamò subito la figlia di Ilenia, Arianna, che si trovava in auto col padre al quale chiese decisamente di accelerare e di tornare indietro in via Corbara. Dove giaceva il corpo esanime di Ilenia.