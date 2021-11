Imola. Una stanza capace di dare calore, un posto dove parlare e sfogarsi, con luci soffuse, un arredamento in legno, computer, scrivania per i colloqui. Si tratta della “Stanza per gli ascolti protetti: spazio accogliente per chi denuncia abusi e violenze” inaugurata il 25 novembre, data simbolica, all’interno del commissariato di Polizia di via Mazzini.

Il dirigente Michele Pascarella, davanti al questore di Bologna Isabella Fusiello ha fatto gli onori di casa, ricordando il lavoro di squadra fra la Questura, il Comune di Imola, il Circondario e i Lions club Imola Host e Valsanterno che hanno meritoriamente messo a disposizione le risorse per l’iniziativa progettata poi dall’architetto Sabrina Giannasi.

Il questore Fusiello ha detto “di essere lieta di tornare a Imola dopo una esperienza avvenuta 18 anni fa perché oggi ho provato una forte emozione nel vedere una sala dedicata a donne e minori che subiscono violenza spesso messa in atto da persone vicine a loro, mariti, compagni di vita, fidanzati o ex. Eppure abbiamo oggi leggi per lo stalking, per la violenza domestica e il codice rosso che aumentano parecchio le pene, ma nonostante ciò vediamo anche nella nostra regione tante vittime di femminicidio. Noi forze dell’ordine spesso ci troviamo nel ruolo di Pronto soccorso, interveniamo a cose fatte, non siamo in grado di fermare prima una violenza inaudita fatta da uomini che poi spesso si suicidano. Quindi sono molto contenta nel vedere nascere un luogo dove le donne, con i minori, possano confidare i loro problemi per cercare di riuscire a prevenire i guai peggiori. Dobbiamo cambiare paradigma facendo un focus sui comportamenti sbagliati dell’uomo e sul perché così spesso si comporta così male”.

Il sindaco di Imola e presidente del Circondario Marco Panieri ha posto l’accento sull’importanza “di fare insieme, fare di più e meglio nelle scuole, e non solo, per portare subito fra i giovani cambiamenti nella cultura, nel sociale e nella presa in carico. Sappiamo che non è facile. La ‘stanza dedicata agli ascolti’ nel commissariato di via Mazzini può senza dubbio essere importante e utile per tutto il territorio del circondario”.

L’assessora alle Pari Opportunità di Imola Elisa Spada ha parlato di “una risposta corale da parte delle istituzioni, dobbiamo metterci noi in ascolto e lavorare per rendere efficace la stanza protetta inaugurata oggi. Grazie alla disponibilità dei due club dei Lions che si sono mossi in sinergia con l’Amministrazione e all’architetta Sabrina Giannasi che ha curato il progetto”.

La sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli che ha la delega alle Pari opportunità per il Circondario ha confermato “che bisogna dar vita a politiche corali, la stanza appena inaugurata nel Commissariato potrà dare risposte positive in tutto il territorio dei dieci Comuni”.

I Lions, che hanno sponsorizzato l’iniziativa insieme al Comune di Imola, la definiscono come “service”, che rappresenta l’espressione concreta dell’attività della Associazione e dei singoli Club presenti in tutto il mondo diretta a interventi nei singoli territori di competenza a supporto delle esigenze della comunità locale. La realizzazione della Stanza degli ascolti protetti è espressione di tale mission e va ad arricchire la serie di services che annualmente trovano attuazione non solo mediante risorse economiche, ma utilizzando professionalità e disponibilità dei singoli soci.

