25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ già trascorso un altro anno e ci ritroviamo a scorrere un elenco che si arricchisce continuamente di nuove vittime. Anche i dati che arrivano dai nostri territori parlano di un aumento delle violenze.

Nel 2019 il Consultorio di Imola ha preso in carico 46 donne; nel 2020 sono state 37 e nei primi mesi di quest’anno (da gennaio ad ottobre) sono già 53. Di queste ultime, 16 hanno un’età compresa fra i 19 e 29 anni. Un aspetto importante è che le giovani donne segnalano di più la loro condizione di vittima, la preoccupazione è che questi numeri siano solo la punta di un iceberg difficilmente quantificabile nel suo complesso, perché ancora in troppi casi la paura impedisce di denunciare la violenza.

Mi piacerebbe che il nostro vivere quotidiano, e anche il nostro lavoro di giornalisti, finisse di essere scandito dalle “Giornate”, a cominciare dal 1º gennaio, dedicata alla pace. “Ricordiamo” continuamente qualcosa, spesso situazioni problematiche. Ma il problema è che in un anno ci sono 365 giorni e non può bastare un giorno per migliorare le cose.

Anche noi, pur essendo un piccolo giornale, ci ritroviamo a ragionare su questi tempi poco e spesso legati ad una contingenza: il fatto di cronaca, oppure perché si avvicina la fatidica “Giornata”. E allora cosa fare? Spesso si delega ad una collega, ad una esperta, ad una operatrice di un centro antiviolenza il compito di trovare le parole giuste per affrontare l’argomento. Ma è ormai chiaro che tutto questo non basta più.

E non basterà mai se noi maschi non ci facciamo pienamente carico di una responsabilità che è prettamente maschile, se non ci rendiamo conto che la famosa “Giornata” è un qualcosa che ci chiama in causa in prima persona.

Non bastano più le parole di circostanza, sempre le stesse, che si usano in questi casi, mentre il malessere sociale nel quale si sviluppa la violenza sta crescendo. Non bastano le azioni, poche e con scarse risorse, da parte delle istituzioni, tanto che si finisce sempre per delegare le conseguenza del problema alle commissioni Pari opportunità, ai Centri anti-violenza e alle varie “Case delle donne”, fingendo di non capire che il problema non è il post, ma il pre, il problema è come prevenire ed essere veramente di aiuto a quelle realtà e a quelle persone che in maniera instancabile sono rimasti a presidiare il territorio.

Senza un impegno quotidiano, continuo, motivato, che coinvolga gli aspetti pubblici e privati non se ne esce. Per cambiare i comportamenti servono un mix di azioni prolungate nel tempo.

Certo, è necessario incentivare le campagne di sensibilizzazione, dare il segno che c’è qualcuno a cui rivolgerti e di cui puoi fidarti nel momento in cui subentrano casi di maltrattamenti, violenze e percosse.

Certo, serve una normativa, o meglio un’applicazione della normativa, più stringente. In molti casi di violenza, la persona che la compie ha già subito dei procedimenti restrittivi, è conosciuta, ma non si riesce ad impedire che si avvicini continuamente alla vittima.

Certo, occorre mettere in campo una cultura delle relazioni che parta dalla scuole, dove il rispetto, la convivenza, il rifiuto di ogni forma di violenza ne devono essere il cardine.

Ma tutto ciò da solo non basta. Non basta a far sì che il malessere, i fallimenti, le gelosie, le paure che ogni giorno ciascuno di noi vive si finisca per scaricarle sulla persona che hai accanto o, comunque sui più deboli.

Per dare più forza all’agire collettivo, serve una grossa capacità di lavorare sull’agire personale. Mettere in discussione quella cultura, tipicamente maschile, che produce violenza, accettando le diversità come elemento di libertà e di crescita, anche personale. La pandemia ci ha insegnato che è profondamente sbagliato separare il lavoro dalle attività quotidiane.

Ecco allora che il nostro quotidiano, i nostri comportamenti, le nostre amicizie, i nostri colleghi di lavoro, diventano il terreno su cui agire, su cui far crescere una nuova cultura delle relazioni, a partire dalla famiglia allargandosi a tutti gli aspetti della vita sociale. Dobbiamo essere capaci di contrastare nella vita e nei rapporti di tutti i giorni con le parole, ma anche con i fatti, l’amico, il conoscente, chi ci è vicino nel momento in cui prevale quella mentalità che produce atteggiamenti maschilisti e omofobici.

Le Pari opportunità sono una grande questione che non la si può delegare unicamente all’universo femminile. Sono il punto di partenza su cui impostare una nuova cultura delle relazioni con la consapevolezza che la violenza, in qualsiasi forma essa si esprima, trova terreno fertile nella mancanza di educazione, di lavoro, nella qualità dell’abitare e, più complessivamente, del vivere la città. Temi, che se affrontati con la giusta consapevolezza, produrranno un arricchimento della qualità della vita di ciascuno di noi.

(Valerio Zanotti)