Imola. Le storie più belle e divertenti di Giuseppe Giacobazzi stanno per arrivare al Teatro Osservanza per una speciale serata di beneficenza.

“Del mio meglio, con Montecatone nel Cuore” è il titolo dello spettacolo che il celebre comico romagnolo ha voluto regalare alla Fondazione Montecatone Onlus per sostenere i progetti di solidarietà a favore delle persone ricoverate all’Ospedale di Montecatone.

“Alcuni amici mi hanno parlato di Montecatone – racconta Giuseppe Giacobazzi – e appena i teatri hanno potuto riaprire ho subito dato la mia disponibilità. Le persone che arrivano a Montecatone da tutta Italia ce la mettono tutta per affrontare ciò che il destino gli ha riservato. Credo sia importante che ognuno di noi possa fare la sua parte per aiutare più persone possibili a ripartire con un nuovo percorso di vita. A Imola ho tantissimi amici e il 6 dicembre mi auguro di ritrovarli tutti al Teatro dell’Osservanza per divertirci con le mie e le nostre migliori storie”.