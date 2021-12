Modena. E così lunedì scorso i lavoratori della Ferrari si sono visti consegnare un volantino della Fiom che metteva drasticamente a confronto le condizioni salariali, e non solo, delle due aziende. Quali le reazioni? Dalla Fiom di Modena ci fanno sapere tre tipi di atteggiamento.

Prima di tutto lo stupore e la curiosità per l’iniziativa, poi un secondo stupore per il fatto che pur a conoscenza delle differenze non immaginavano situazioni così diverse e infin la domanda a voce alta: che fare per intervenire per modificare questa condizione.

In questa fase nell’azienda sono in corso momenti di confronto per eleggere i rappresentati per la sicurezza ma possiamo facilmente scommetter che le informazioni contenute nel volantino saranno certamente oggetto di discussione e dibattito.

Di seguito riportiamo i passaggi essenziali del volantino. “La Fiom – Cgil regionale insieme alla Fiom – Cgil di Modena e a quella di Bologna hanno analizzato le contrattazioni di Ferrari e Lamborghini, le due realtà più note del distretto industriale dell’Emilia – Romagna che va sotto l’ormai nota sigla ‘Motor Valley’. I due marchi rappresentano due fabbriche che nelle relazioni sindacali con la Fiom-Cgil sono agli antipodi: da una parte la Ferrari che negli ultimi dieci anni ha escluso dal confronto contrattuale la Fiom-Cgil applicando il Contratto Specifico di Lavoro del mondo Fiat, dall’altra la Lamborghini che con l’applicazione del Contratto Nazionale ha mantenuto un costante confronto contrattuale con la Fiom – Cgil.

La storia contrattuale nelle due fabbriche del lusso dell’automotive ha generato ricadute sui livelli retributivi impressionanti: un lavoratore in Ferrari, inquadrato ad un livello medio, percepisce retribuzioni annue in quota fissa più basse di 10.000 euro rispetto allo stesso lavoratore in Lamborghini, differenziale che viene solo in parte compensato dai premi di risultato. Considerando il premio che mediamente è stato erogato in questi anni dai due marchi del lusso restano comunque 3.000 euro di reddito in più per i lavoratori di Lamborghini. Va poi sottolineato come un lavoratore che ha 10.000 euro in più di retribuzione in quota fissa rispetto ad un altro lavoratore ha anche l’evidente vantaggio di poter contare su tali importi a prescindere dall’andamento aziendale e, a differenza di quanto accade coi premi di produzione variabili, ha un ulteriore beneficio dovuto al fatto che gli importi in quota fissa hanno un’incidenza su tutti gli istituti contrattuali, quali ad esempio maggiorazioni, malattia, maternità, congedi, ferie, permessi, TFR, etc. Paradossalmente invece questa struttura retributiva consente ogni anno a Ferrari di vantarsi della sontuosità del premio di risultato ma a ben guardare quel premio è il frutto di una storia contrattuale che consente al colosso di Maranello di gestire il 30% delle retribuzioni annue dei lavoratori vincolandone l’erogazione ai risultati della produzione ed alla presenza in fabbrica”.

L’importante risultato contrattuale in Lamborghini è il risultato del lavoro di una rappresentanza sindacale che storicamente è sempre stata espressione della Fiom – Cgil. Negli anni i rappresentanti sindacali la Fiom – Cgil in Lamborghini ha sempre mantenuto un costante coinvolgimento dei lavoratori attraverso il capillare confronto e l’agire della democrazia sindacale attraverso la votazione degli accordi sindacali. Altro elemento che purtroppo marca una pesante differenza è il fatto che in Ferrari gli accordi, fatti sempre escludendo la Fiom – Cgil, vengono sottoscritti anche senza far votare i lavoratori in assemblea.

(m.z.)