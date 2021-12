Imola. Un’intera giornata dedicata a Benvenuto da Imola quella che si è svolta il 2 dicembre nella Biblioteca comunale, che ha ospitato la V Giornata di Studi del Centro Studi su Benvenuto da Imola (Cesbi). Il Convegno è stata una significativa occasione di confronto sugli studi più recenti condotti sulla figura e sulle opere del letterato di origini imolesi, uno dei primi e più autorevoli commentatori della Divina Commedia di Dante Alighieri e personaggio di notevole rilievo nel panorama letterario trecentesco in Italia e in Europa.

Al convegno, che si è svolto in parte e in presenza e in parte on line, hanno partecipato specialisti di livello internazionale ma anche numerosi giovani studiosi che hanno avuto l’opportunità di presentare in tale occasione i loro progetti di ricerca. I lavori sono stati aperti dai saluti di Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, e dalla introduzione del Presidente del CESBI Giuseppina Brunetti (Università di Bologna), e dei Soci fondatori, Luca Carlo Rossi (Università di Bergamo), e Marco Petoletti (Università Cattolica di Milano). In mattinata si sono succeduti gli interventi di Leyla Livraghi, Filippo Bonifazi, Nicola Chiarini, Umberto Dassi, a seguire nel pomeriggio gli interventi di Giuseppe Simonelli e Luca Carlo Rossi. Nel pomeriggio si è svolta anche la presentazione del volume di Benvenuto da Imola, Lectura Dantis Ferrariensis (edizione critica a cura di Carlo Paolazzi, Paolo Pasquino, Fabio Sartorio, Angelo Longo Editore, Ravenna 2021), con la partecipazione dei curatori. Peccato che non si sia ricordata la figura del giornalista imolese Franco Quartieri, grande studioso e autore di una autorevole pubblicazione su Benvenuto da Imola.

Premio alla valorizzazione degli studi su Benvenuto da Imola – Durante il convegno è stato conferito anche un Premio finalizzato alla valorizzazione degli studi su Benvenuto da Imola, che è stato assegnato dalla Commissione giudicatrice del Cesbi a Giandomenico Tripodi, PhD student Università degli Studi di Siena – École Pratique des Hautes Études (Paris) per la tesi magistrale intitolata Il commento di Benvenuto da Imola alla Georgiche di Virgilio, discussa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel corso dell’anno accademico 2018-2019. La tesi premiata offre per la prima volta l’edizione integrale dell’ampia esegesi riservata all’antico poema e ne analizza le stratificazioni testuali, dalle recollecte alla forma definitiva, attraverso l’analisi di prima mano dei manoscritti.

Il convegno è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale di Imola e sarà successivamente caricato sul canale youtube dell’Istituto.

Il Convegno del Cesbi è stato organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale di Imola nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra La Commedia nella città «di Santerno». Testimonianze dantesche nella Biblioteca Comunale di Imola, allestita in occasione del VII Centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021) e inserita nel percorso espositivo diffuso, promosso dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Società Dantesca Italiana dal titolo Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna.

La mostra e le iniziative collaterali sono state realizzate grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

