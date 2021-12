Il centro storico di Imola vi aspetta con tante proposte per le festività

Imola. Un centro commerciale naturale quello che si presenta ai cittadini tutto l’anno. Ma, in particolare, durante queste festività il centro storico di Imola proporrà eventi, i tradizionali mercati ambulanti, aperture straordinarie dei negozi, insomma un’offerta commerciale completa ed articolata per soddisfare ogni esigenza di acquisto per tutte le età, con la possibilità di vivere uno dei tanti eventi previsti per le prossime festività.

3 mercati settimanali in 3 piazze storiche: martedì – giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 13. 90 posteggi ogni mercato, per un totale di oltre 100 operatori ambulanti: abbigliamento, scarpe moda e sportive, pelletteria e bigiotteria, tessuti e tendaggi, intimo e prodotti per la casa, tegami e vasellame, fiori. Un rapporto qualità/prezzo che permette, soprattutto in questo periodo, di fare acquisti in maniera soddisfacente anche dal punto di vista dei costi.

Oltre alle opportunità commerciali, una passeggiata in centro storico a Imola rappresenta un memento di svago, con la possibilità di assistere ad eventi e di potere godere anche delle tante opportunità enogastronomiche presenti.