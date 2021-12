Imola. Tutto è pronto per l’accensione delle luci dell’albero di Natale, sabato 4 dicembre, alle 16,30, in piazza Matteotti, che darà il via al ricco programma di iniziative che va sotto il nome di “Imola a Natale”. Da quel momento, si accenderanno anche le luminarie che addobbano la città, poi, a seguire, i versi tratti dalle canzoni di Vasco Rossi (via Emilia) e Cesare Cremonini (via Appia).

Alla cerimonia di accensione interverranno, fra gli altri, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Marco Panieri, gli assessori alla Cultura, Giacomo Gambi, alle Attività economiche e Centro storico, Pierangelo Raffini, all’Autodromo e Grandi eventi, Elena Penazzi, ed i presidenti e rappresentati di tutti gli enti che hanno reso possibile il programma per le festività natalizie, in particolare le luminarie che addobbano la città e le frasi ‘luminose’ di Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Alla cerimonia sono stati invitati anche “Il Gallo” Claudio Golinelli, bassista di Vasco Rossi e “Ballo” Nicola Balestri, bassista di Cesare Cremonini: entrambi hanno gradito molto l’invito e, se liberi da impegni, hanno detto che saranno presenti. Subito dopo l’accensione, una breve esibizione della Banda musicale Città di Imola.

A seguire, alle 17, tutte le autorità e rappresentanti di Fondazione, enti ed associazioni si sposteranno in piazza Caduti per la Libertà per la benedizione del Presepe, installato a cura dei volontari della Cattedrale. Al termine della cerimonia, si svolgerà un breve intervento musicale del fisarmonicista Bardh Jakova, a cura della Nuova scuola comunale di musica Vassura-Baroncini.

Un programma ricco di incontri – “Ci apprestiamo a vivere questo periodo di festività natalizie consapevoli di essere ancora all’interno della lunga, complessa, fase della pandemia. La campagna vaccinale ci permette di guardare a queste festività in maniera più ricca di fiducia, rispetto allo scorso anno, con la possibilità di trascorrerle insieme ai nostri cari, ma al contempo ci richiama a continuare a tenere alta la guardia e l’attenzione, rispettando appieno le misure di prevenzione. Proprio con questo spirito, nell’ottica di costruire una proposta natalizia ricca di incontri e attenta alle esigenze sanitarie, è nato il programma di ‘Imola a Natale 2021-2022’” sottolineano il sindaco Marco Panieri e gli assessori alla Cultura, Giacomo Gambi, al centro storico e attività produttive, Pierangelo Raffini e all’Autodromo e Grandi eventi, Elena Penazzi.

Shopping fra negozi, mercatini – “Imola a Natale” vuol dire anche shopping. Oltre ai moltissimi negozi che offrono un’ampia scelta di idee regalo, tornano i tradizionali Mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco di Imola, dove si possono acquistare creazioni artigianali e prodotti tipici. Saranno riproposti, nel corso dei weekend dal 4 al 24 dicembre e nelle giornate dell’8 e 24 dicembre, nella Galleria del Centro Cittadino e in piazza Gramsci (orari: sabato 4, 11 e 18 dicembre 14.30-20; domenica 5, 12 dicembre 8-19; mercoledì 8 dicembre 8-19; domenica 19 dicembre 9-19, venerdì 24 dicembre 8-18).

Natale di solidarietà per bambini e bambine – L’Associazione “No Sprechi” Imola raccoglierà, a partire dal 1° dicembre, giochi usati e non, libri di favole e racconti da distribuire ai bambini delle famiglie che accedono all’Emporio Solidale. Chi aderisce all’iniziativa può consegnare il regalo, dal 1 dicembre, in via Lambertini 1/p, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Ritorna la pista di pattinaggio, quest’anno negli ex Circoli – Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, ritornerà in centro storico la pista del ghiaccio con “Imola on ice”, che sarà allestita nel cortile degli ex Circoli, grazie alla disponibilità della proprietà dell’edifico. La pista di pattinaggio sarà aperta, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione della pandemia, dal 4 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022, dal lunedì al venerdì ore 15-24, nei giorni festivi e pre festivi ore 10.30-13 e 15-24. Ingresso a pagamento: 8 euro.

Temporary shop all’ex bar Bacchilega – Dal 4 dicembre al 6 febbraio, all’interno dell’ex bar Bacchilega (via Emilia, 167) IF – Imola Faenza tourism company organizza l’iniziativa Tempi del buono, percorsi fotografici e prodotti, per raccontare cultura e valori delle nostre terre. E’ previsto un Temporary shop con la vendita di prodotti d’eccellenza territoriali abbinato dal 4 dicembre al 6 gennaio 2022 a 50 anni tra le stelle, mostra fotografica dedicata ai 50 anni di attività del ristorante S. Domenico e dall’8 gennaio al 6 febbraio a Imola Formula Uno: la storia continua, mostra fotografica dedicata all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”.

Parcheggi a sbarre gratuiti dalle 17,30 – Anche quest’anno buone notizie per gli automobilisti che vengono in Centro Storico per lo shopping. Infatti, dal 4 dicembre all’8 gennaio, dalle ore 17.30 alle ore 19 sarà possibile parcheggiare gratuitamente nei cinque parcheggi a sbarre a ridosso del centro storico: Centro Città (ex Aspromonte), Ortomercato (ex Mercato Ortofrutticolo), Guerrazzi, Ragazzi del ’99 e Palestra Cavina.

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del periodo, vi invitiamo a consultare il sito del Comune di Imola, dove sarà disponibile il PDF completo del programma, le pagine Facebook Comune di Imola e Comune di Imola – Cultura, inoltre www.imolacentrostorico.it e www.visitareimola.it