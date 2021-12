Marcel Proust ha detto: “Il mondo in cui si vive durante il sonno è talmente diverso, che quelli che faticano a prender sonno cercano prima di tutto di uscire dal nostro.”

Vi siete mai chiesti a cosa spesso tendiamo a rinunciare in una società che ormai ci chiede di essere attivi 24 ore su 24? Al sonno. Si rinuncia al sonno per studiare, per completare un lavoro che ci si è portati a casa, per occuparsi della propria famiglia e delle faccende domestiche, per lasciare spazio allo svago personale. Tendiamo a credere che il sonno non debba richiedere tanto spazio e attenzione nella nostra giornata quanta noi ne dedichiamo agli impegni quotidiani. Niente di più sbagliato! Molti esperti hanno palesato che coloro che accusano disturbi legati al dormire – l’insonnia, ma non solo – sono in continuo aumento e che questo tema sta diventando sempre di maggiore importanza e complessità per l’indagine medica.

C’è addirittura chi auspica che il sonno divenga oggetto di una specializzazione a sé, tanto che negli Stati Uniti esistono già alcune “Academy” dedicate.

Ma un punto su cui possiamo dirci tutti d’accordo, è che un buon sonno dipende inevitabilmente da un buon materasso.

Questa è la filosofia sposata da Perdormire, brand della toscana Materassificio Montalese, azienda con una tradizione manifatturiera che si tramanda da più generazioni, e che oggi è leader nella produzione e distribuzione di materassi e sistemi letto.

Con il brand Perdormire, la mission aziendale si è rinnovata e oggi in store e online i clienti possono acquistare tutti gli elementi che riguardano il dormire bene e il benessere del riposo, così da comporre il proprio sistema letto. Non solo materassi, quindi, ma anche: struttura letto, rete, guanciali, biancheria letto e accessori, oltre a divani letto, poltrone relax, pouf letto e brandine pensati per un benessere a 360 gradi dei suoi clienti, grazie a una perfetta sintesi tra esperienza artigianale e innovazione tecnologica.

Il team di Perdormire vi aspetta da venerdì 26 novembre a Imola in via Primo Maggio 49 con moltissimi sconti all’interno del nuovo store dove si possono scoprire varie selezioni di sistemi letto, tra cui quelli disegnati da Fabio Novembre per la collezione “Una fiaba Perdormire” che rientra nel progetto Design Democratico Italiano, ma anche materassi, reti e guanciali, accessori come coprimaterassi, coprirete, una vasta gamma di prodotti tessili, come lenzuola e piumini, tutti rigorosamente Made in Italy, oltre a un’ampia scelta di accessori per la cura e l’igiene del letto e dei materassi.

Merita inoltre l’attenzione l’alta l’attenzione all’ambiente dell’azienda, certificata al 100% “Struttura verde dentro”, e che fonda il proprio lavoro nell’impiego di fibre in plastica riciclata e cotone.

Non c’è modo più efficace di concludere se non con le parole di Antonio Caso, titolare dell’azienda:

“Il letto è un luogo dove passiamo un terzo della nostra vita, spesso sottovalutiamo quanto sia importante dormire bene per il nostro benessere, il raggiungimento dei nostri obiettivi e per la nostra salute.”