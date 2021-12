Continua per la sesta settimana consecutiva l’aumento generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, in particolare sotto i 20 anni ma anche nella fascia di età 30-49 anni. A livello nazionale l’incidenza settimanale ha raggiunto la soglia dei 150 casi per 100.000 abitanti. Questi sono alcuni dati nella settimana tra il 22 e il 28 novembre che emergono dalla riunione settimanale della Cabina di regia presso il ministero della Salute.

È stabile, a livello nazionale, la velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio corrente con un Rt elevato nella maggior parte delle regioni Italiane, sempre al di sopra della soglia epidemica.

L’Rt calcolato sui soli casi ospedalizzati si mantiene oltre la soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione sia in area medica che in terapia intensiva.

“Nell’attuale contesto, una più completa copertura vaccinale in tutte le fasce di età raccomandate, il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali vigenti, in particolare gli ultraottantenni e le persone più fragili, rappresentano gli strumenti principali per prevenire significativi aumenti di casi clinicamente gravi di Covid-19 e favorire un rallentamento della velocità di circolazione del virus Sars-CoV-2”.

Inoltre, “in considerazione dell’attuale trend epidemiologico e della contemporanea circolazione di altri virus respiratori come l’influenza, si sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente le misure raccomandate sull’uso delle mascherine, del distanziamento fisico – prevenendo le aggregazioni – e dell’igiene delle mani”.

La situazione delle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia vi sono stati 92 decessi (ieri 43), i contagi sono 9.503 (ieri 15.021), come sempre in calo in quanto nei giorni festivi vi è una drastica diminuzione dei tamponi effettuati. Il tasso di positività, infatti, è in crescita al 3,2% (ieri 2,9%). Terapie intensive : + 7 rispetto a ieri, ricoverati con sintomi: + 282. I guariti sono 5.567.

In Emilia Romagna 9 decessi: uno in provincia di Parma (un uomo di 84 anni), uno in provincia di Modena (un uomo di 88 anni); tre in provincia di Bologna (due uomini, rispettivamente di 72 e 79 anni, e una donna di 97 anni); due nella provincia di Ferrara (un uomo di 72 anni e una donna di 95 anni); uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 84 anni nel forlivese) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 87 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.841. I positivi odierni sono 1.396 (ieri 1.707) con un indice di positività al 6,5% (ieri 5,7%).

Nell’Ausl di Imola 63 nuovi contagiati (ieri 61). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 4 (-2), calano i casi attivi: 719 (- 11), 174 i guariti.

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Green pass sui luoghi di lavoro, tutte le FAQ >>>>

Aggiornamento ore 12 del 6 dicembre (dati del 5 dicembre)

Terapie intensive: + 7 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 45 (come ieri), per un totale di 743 ricoverati.

I decessi sono 92 (ieri 43) con 9.503 positivi (ieri 15.021), 301.560 i tamponi (ieri 525.108). I morti da inizio pandemia sono 134.287, i casi complessivi 5.118.576. In crescita i casi attivi: 235.835 (nelle 24 ore + 3.835).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 5.879 (+282). Isolamenti domiciliari in crescita: 229.213 (ieri 225.667).

I guariti nelle 24 ore sono 5.567 per un totale di 4.748.454.

Nove decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 1.396 (ieri 1.707), con 21.364 tamponi (ieri 29.952). 618 i guariti. I casi attivi sono 26.099 (+ 769), in calo le terapie intensive: 75 (- 4), in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid 781 (+ 53).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. Quelle con più di mille positivi sono: Veneto 1.709 (2.219), Emilia Romagna 1.396 (ieri 1.707), Lazio 1.006 (1.549), Lombardia 1.005 (2.628).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

221.557 le vaccinazioni totali eseguite sul territorio da inizio campagna, circa 17.900 le terze dosi.

Situazione epidemiologica

Sono 166 i nuovi positivi registrati nel Circondario Imolese nei giorni 4-5-6 dicembre su 1947 test molecolari e 1226 test antigenici rapidi refertati: 39 fino a 14 anni, 8 dai 15 ai 24 anni, 45 tra i 25 e i 44 anni, 50 tra i 45 e i 64 anni e 24 dai 65 anni in poi. 44 sono asintomatici, di cui 33 individuati tramite contact tracing 1 test per categoria. 1 test pre ricovero. 68 al momento della diagnosi erano già isolati, 29 sono riferibili a focolaio già noto

Purtroppo nel weekend si è registrato un decesso: un uomo imolese di 78 anni.

174 i guariti. Sono 719 i casi attivi mentre salgono a 15.307 i casi totali da inizio pandemia. Scendono a 4 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 464.838 casi di positività, 1.396 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6.5%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.582.687 dosi; sul totale sono 3.566.131 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 663.147.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 591 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 434 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 500 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni.

Sui 591 asintomatici, 307 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 36 con lo screening sierologico, 41 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 204 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 259 nuovi casi, seguita da Bologna (223) e Rimini (215); poi Ravenna (174), Cesena (113) e Reggio Emilia (97); quindi Ferrara (88), Forlì (77), il Circondario Imolese (63); infine Parma (56) e Piacenza con 31 casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.433 tamponi molecolari, per un totale di 6.726.961. A questi si aggiungono anche 10.931 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 618 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 424.898. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 26.099 (+769). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 25.243 (+720), il 96,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano nove decessi: uno in provincia di Parma (un uomo di 84 anni), uno in provincia di Modena (un uomo di 88 anni); tre in provincia di Bologna (due uomini, rispettivamente di 72 e 79 anni, e una donna di 97 anni); due nella provincia di Ferrara (un uomo di 72 anni e una donna di 95 anni); uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 84 anni nel forlivese) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 87 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Ravenna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.841.

Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (75, -4 rispetto a ieri); 781 quelli negli altri reparti Covid (+53).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-1); 3 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 3 a Reggio Emilia (invariato); 6 a Modena (-2); 21 a Bologna (invariato); 4 a Imola (-1); 9 a Ferrara (invariato); 17 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 5 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 27.864 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 18 sintomatici), 34.498 a Parma (+56, di cui 35 sintomatici), 53.955 a Reggio Emilia (+97, di cui 75 sintomatici), 76.834 a Modena (+259, di cui 133 sintomatici), 97.182 a Bologna (+223, di cui 132 sintomatici), 15.307 casi a Imola (+63, di cui 46 sintomatici), 28.341 a Ferrara (+88, di cui 23 sintomatici), 38.694 a Ravenna (+174, di cui 96 sintomatici), 21.815 a Forlì (+77, di cui 63 sintomatici), 24.423 a Cesena (+113, di cui 58 sintomatici) e 45.943 a Rimini (+215, di cui 126 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 4 casi, di cui 1 positivo a test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare e 3 casi risultati non Covid-19.