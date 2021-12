La Ginnastica Biancoverde Silver è andata sabato 4 dicembre, con le ginnaste junior e senior, alla rassegna nazionale “Ginnastica in Festa” alla fiera di Rimini.

Apre bene la giornata Diletta Galassi (classe Junior2) che nel livello LA3 si ferma a pochi decimi dal podio con un ottimo 4° posto.

Le gare proseguono poi nel livello LC: Nicole Giacomozzi e Sibilla Nanni (classe Junior1), con una buona prestazione di partenza per il nuovo anno sportivo, si piazzano rispettivamente al 23° e 39° posto; mentre Antonella Contaldo (classe Junior2) si ferma al 15° posto a causa di alcuni errori alla trave.

Conclusa la giornata di sabato nel livello LE3 con un podio importante per Sara Ghiddi, la veterana Senior2, che si piazza al 3° posto nazionale nella specialità del corpo libero e al 6° posto all-around.

Le Biancoverdi non si fermano e, dopo un giorno di pausa, continuano le gare lunedì 6 dicembre con le ginnaste più piccole.

Nel livello LB, Alessia Falat e Chiara Baroncini (classe Allieve3) disputano una gara pulita e si posizionano rispettivamente al 12° e al 20°, mentre Eleonora Padovani (classe Allieve4) si piazza al 21° posto.



Nel livello LA3 una prestazione di spicco per Gaia Verri che, con una bellissima gara, entra nella top ten delle Allieve2: un ottimo 7° posto per lei a soli 2 decimi dal podio e con oltre 70 partecipanti.

Per concludere la giornata, sempre nel livello LA3 ma per la classe Allieve4, Sofia Menghetti e Isra Saibi raggiungono, dopo una bella gara, rispettivamente il 10° e 16° posto

Le allenatrici Michela Tonini e Barbara Mingarelli sono davvero soddisfatte della prima esperienza nazionale per le giovani ginnaste che in ogni categoria si sono confrontate con numerose atlete provenienti da tutta Italia, e sono già pronte a incrementare i programmi tecnici per le prossime competizioni regionali, in calendario da fine gennaio.