All’indomani delle iniziative contro la violenza sulle donne messe in campo sul territorio imolese, il Nuovo Circondario traccia una sintesi delle azioni promosse. In un lungo comunicato si fa riferimento all’accordo contro le molestie sul lavoro. L’obiettivo è di favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno all’interno delle organizzazioni e di fornire indicazioni condivise per gestire i casi che si presentassero nonché di fare prevenzione. A seguito della proposta delle Organizzazioni sindacali, si è avviato un lavoro congiunto dei tavoli pari opportunità e imprese del Circondario con l’ASL, l’ASP, le imprese partecipate di cui l’accordo è il risultato.

Nell’ambito dell’accordo metropolitano per la realizzazione di attività per interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità a sostegno di donne maltrattate e che hanno subito violenza, si sono aumentati i posti di prima accoglienza in case rifugio da 44 a 64. Il Circondario a tal fine ha incrementato lo stanziamento economico di 10.000€ sottolineando che la spesa complessiva dei Comuni in tal senso è di 500.000€. Stanziati inoltre 40.000€ per la ristrutturazione di quattro alloggi destinati a nuove case rifugio.

Attivo anche l’impegno per il concorso a bandi regionali finalizzati al finanziamento di progetti. Fra questi uno finalizzato a sostenere l’imprenditoria femminile ideato da ASP e le partnership coi centri antiviolenza del territorio imolese.

Posizionate inoltre 22 panchine rosse complessive nei Comuni del Circondario, il simbolo diffuso e riconosciuto contro la violenza. Ciascuna di esse riporta il QR code tramite il quale si accede alla versione digitale dell’opuscolo “Diciamo No”, una guida che riporta tutti i soggetti a cui ci si può rivolgere in caso di violenza.

Nel gennaio 2021 si è svolto il primo corso “Vigili in rete”. Un percorso di formazione rivolto alla Polizia Municipale per l’acquisizione di strumenti utili al riconoscimento, alla rilevazione di casi di violenza al fine di mettere in atto azioni di contrasto e di intervento adeguate. Il corso ha coinvolto 36 fra vigili e vigilesse con gli interventi del Consultorio Familiare, di ASP e dei Centri Anti-Violenza delle Associazioni Trama di Terre e PerLeDonne.

I dati dell’ASP

Il comunicato infine riporta i dati relativi ai casi di violenza presi in carico dall’ASP. 28 nuovi casi di cui 17 riguardano cittadine italiane, 9 extracomunitarie, 2 comunitarie. La fascia d’età più interessata è quella fra i 30 e i 39 anni (18 casi), segue quella fra i 18 e i 29 anni con 4 casi, mentre fra i 40 e i 49 anni e oltre i 60 2 casi. Le donne con figli minori sono 23 per un totale di 38 minori coinvolti.

In 22 casi la violenza è fisica, in 17 anche psicologica , in 6 solo psicologica. In 18 su 28 hanno sporto denuncia. 10 donne si sono rivolte alle forze dell’ordine (7), ai Centri antiviolenza (2) al Consultorio (1) al Pronto Soccorso (1). In 4 non avevano avuto nessun altro contatto mentre 13 avevano contattato più di uno dei soggetti su indicati.

Fra gli uomini maltrattanti 16 sono italiani, 11 extracomunitari, 1 comunitario. 5 hanno fra i 18 e i 29 anni, 5 fra i 30 e i 39, 10 fra i 40 e i 49, 5 fra i 50 e i 59, 1 è ultrasessantenne.

