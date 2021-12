Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per giovedì 16 dicembre, con manifestazioni a Roma, Bari, Cagliari, Milano e Palermo. La mobilitazione si è resa necessaria a causa di una manovra finanziaria considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile.

Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati di Imola parteciperanno alla manifestazione in programma a Milano in piazza Arco della Pace. La partenza dei pullman organizzati dalla Cgil imolese è prevista alle ore 5 dal parcheggio di via Pirandello a Imola e alle 5.15 dall’autostazione di Castel San Pietro, in piazza dei Martiri Partigiani. Per prenotare il posto in pullman scrivere a im.cgil@er.cgil.it oppure tel. 0542/605630.

“Il 16 dicembre la Camera del Lavoro di Imola e tutte le sue sedi sul territorio saranno chiuse. Saremo in piazza a Milano per salvaguardare il mondo del lavoro – spiega Mirella Collina, segretaria generale Cgil Imola -, per i precari, per le lavoratrici part time, per i pensionati, per i giovani che andranno in pensione a 71 anni e con una pensione che non permetterà il sostentamento. Andiamo in piazza consapevoli dell’ascendente che il Governo ha in questo momento sui partiti politici e sul momento particolare dovuto alla pandemia. Ma questo non può giustificare tutto. Il Governo ha pensato bene di mettere d’accordo tutti i partiti di maggioranza dando un ‘contentino’ a destra e a sinistra, ma ha tralasciato un particolare molto importante: il disagio sociale dovuto ad anni e anni di precariato intenso, la crisi economica dal 2008 e la pandemia che stiamo vivendo. Non ha pensato che tutto ciò ha creato un alto tasso di disoccupazione, molte famiglie in situazioni di povertà, altre con uno stipendio da fame che non permette di avere una vita degna”.