Nelle ultime 24 ore in Italia vi sono stati 120 decessi (ieri 98), i contagi sono 20.677 (ieri 12.712) con il tasso di positività al 2,7% (ieri 4,1%). Terapie intensive: + 7 rispetto a ieri, ricoverati con sintomi: + 212. I guariti sono 13.908.

In Emilia Romagna 23 decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 71 anni), due a Parma (una donna di 90 anni e un uomo di 83), uno nel reggiano (un uomo di 67 anni), 3 in provincia di Bologna (un uomo di 61 anni e due donne, di 71 e 75 anni), 4 nel ferrarese (una donna di 96 anni e 3 uomini, rispettivamente di 63, 65 e 88 anni), 5 nel ravennate (una donna di 92 anni e 4 uomini, rispettivamente di 56, 81 – quest’ultimo deceduto però a Cesena – 82 e 93 anni), 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 91 anni e 3 uomini, rispettivamente di 82, 86 e 87 anni), 3 nel riminese (una donna di 93 anni e due uomini, di 88 e 91 anni). Nessun decesso nella provincia di Modena. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.939. I positivi odierni sono 1.845 (ieri 1.828) con un indice di positività al 4,4% (ieri 8,9%).

Nell’Ausl di Imola 67 nuovi contagiati (ieri 53). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 4 (come ieri), i casi attivi: 683 (+ 8). 59 i guariti.

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Green pass sui luoghi di lavoro, tutte le FAQ >>>>

Aggiornamento ore 12 del 14 dicembre (dati del 13 dicembre)

Terapie intensive: + 7 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 93 (ieri 60), per un totale di 863 ricoverati.

I decessi sono 120 (ieri 98) con 20.677 positivi (ieri 12.712), 776.563 i tamponi (ieri 313.536). I morti da inizio pandemia sono 135.049, i casi complessivi 5.258.886. In crescita i casi attivi: 297.394 (nelle 24 ore + 6.637).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 7.163 (+ 212). Isolamenti domiciliari in crescita: 282.950 (ieri 277.351).

I guariti nelle 24 ore sono 13.908 per un totale di 4.826.443.

Ventitre decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 1.845 (ieri 1.828), con 41.927 tamponi (ieri 20.433). 562 i guariti. I casi attivi sono 34.848 (+ 1.260), in crescita le terapie intensive: 92 (+ 4), in calo i ricoverati negli altri reparti Covid 1.001 (- 3).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. Con oltre mille positivi: Veneto 4.088 (2.096), Lombardia 3.830 (1.339), Lazio 1.921 (1.470), Piemonte 1.853 (1.227), Emilia Romagna 1.845 (ieri 1.828), Campania 1.304 (992), Sicilia 1.037 (782).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

Sono 67 i nuovi positivi registrati nel Circondario Imolese su test 370 molecolari e 530 test antigenici rapidi refertati: 25 fino a 14 anni, 3 dai 15 ai 24 anni, 24 tra i 25 e i 44 anni, 9 tra i 45 e i 64 anni e 6 dai 65 anni in poi. 21 sono asintomatici, 20 individuati tramite contact tracing, 1 tramite test pre ricovero. 38 al momento della diagnosi erano già isolati, nessuno riferibile a focolaio già noto.

59 guariti. Sono a 683 i casi attivi mentre sono 15.716 i casi totali da inizio pandemia. Sono a 4 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna

Vaccinazioni

228.455 le vaccinazioni totali eseguite sul territorio da inizio campagna, circa 23.470 le terze dosi.

Giovedì 16 saranno effettuate le prime vaccinazioni fascia di età 5-11. Prima toccherà ai bambini fragili.

Ricordiamo non sarà possibile effettuare la vaccinazione ai bambini che non abbiano ancora compiuto 5 anni al momento dell’appuntamento per la prima dose vaccinale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni devono essere accompagnati all’appuntamento vaccinale almeno da un genitore-tutore legale o legale affidatario. In caso di impossibilità dei genitori/tutori legali, l’adulto accompagnatore dovrà essere munito di delega firmata dai genitori e da copia di documento di identità di delegato e deleganti. Nel caso in cui uno dei genitori non possa firmare per impedimento o lontananza, l’altro tutore dovrà compilare il modulo dedicato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Per maggiori informazioni pagina internet dei sito aziendale https://www.ausl.imola.bo.it/Campagna_Vaccinale

I dati di sintesi dell’ultima settimana >>>>

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 478.249 casi di positività, 1.845 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.927 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,4%.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.837.712 dosi; sul totale sono 3.579.396 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 864.763.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 763 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 494 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 546 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

Sui 763 asintomatici, 348 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 7 con lo screening sierologico, 60 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 345 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 516 nuovi casi; seguono Modena (240), Rimini (205) e Reggio Emilia (204). Quindi Ferrara (137) e Ravenna (120); poi Piacenza (93), Forlì (92), Parma (87) e Cesena (84). Infine, il Circondario Imolese con 67 nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 25.065 tamponi molecolari, per un totale di 6.886.764. A questi si aggiungono anche 16.862 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 562 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 429.462. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 34.848 (+1.260). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.755 (+1.259), il 96,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 23 decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 71 anni), due a Parma (una donna di 90 anni e un uomo di 83), uno nel reggiano (un uomo di 67 anni), 3 in provincia di Bologna (un uomo di 61 anni e due donne, di 71 e 75 anni), 4 nel ferrarese (una donna di 96 anni e 3 uomini, rispettivamente di 63, 65 e 88 anni), 5 nel ravennate (una donna di 92 anni e 4 uomini, rispettivamente di 56, 81 – quest’ultimo deceduto però a Cesena – 82 e 93 anni), 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 91 anni e 3 uomini, rispettivamente di 82, 86 e 87 anni), 3 nel riminese (una donna di 93 anni e due uomini, di 88 e 91 anni). Nessun decesso nella provincia di Modena.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.939.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 92 (+4), 1.001 quelli negli altri reparti Covid (-3).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Parma (+1 rispetto a ieri); 9 a Reggio Emilia (invariato); 8 a Modena (+1); 26 a Bologna (+1); 4 a Imola (invariato); 8 a Ferrara (-3); 15 a Ravenna (+1); 4 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 12 a Rimini (+3). Nessun ricovero a Piacenza, come già ieri.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 28.380 a Piacenza (+93 rispetto a ieri, di cui 70 sintomatici), 35.150 a Parma (+87, di cui 39 sintomatici), 55.513 a Reggio Emilia (+204, di cui 123 sintomatici), 78.774 a Modena (+240, di cui 84 sintomatici), 100.004 a Bologna (+516, di cui 316 sintomatici), 15.716 casi a Imola (+67, di cui 46 sintomatici), 29.486 a Ferrara (+137, di cui 56 sintomatici), 40.011 a Ravenna (+120, di cui 82 sintomatici), 22.471 a Forlì (+92, di cui 78 sintomatici), 25.228 a Cesena (+84, di cui 50 sintomatici) e 47.516 a Rimini (+205, di cui 138 sintomatici).

Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione è disponibile al link https://bit.ly/3ISvkvs.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 9 casi, di cui 3 positivi al test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare, e 6 poiché giudicati casi non Covid-19.