Si sono concluse domenica 12 dicembre le 26 assemblee di circolo previste dal percorso congressuale dell’Unione territoriale del Partito Democratico di Imola. La candidata unica alla segreteria di Federazione, Francesca Degli Esposti, ha ottenuto il 99,2% dei consensi. In numeri assoluti, i 506 elettori iscritti si sono espressi così: 499 Sì, 4 No e 3 schede bianche. L’affluenza è stata del 34,89%.

Durante le assemblee, gli iscritti hanno votato anche per il congresso regionale. In questo caso i voti espressi sono stati 500: 492 i voti favorevoli per il candidato unico Luigi Tosiani e 8 quelli contrari, per una percentuale del 98,4% di Sì.

La proclamazione della nuova segretaria della Federazione imolese del Pd avverrà nell’assemblea territoriale di lunedì 20 dicembre.

“Ringrazio tutta la comunità del Partito Democratico che mi ha accompagnato nel percorso congressuale con un risultato che abbraccia tutto il Circondario imolese. Sono felice di mettere a disposizione la mia esperienza e la mia passione politica per prendermi cura del Partito Democratico – commenta la Degli Esposti -. Ringrazio tutti gli iscritti che hanno partecipato ai congressi, portando tanti spunti di riflessione dai diversi Comuni del Circondario e tutti coloro che hanno donato il loro tempo per lo svolgimento dei congressi. Desidero impostare subito un lavoro di riflessione ed elaborazione politica su temi emersi nei dibattiti e fondamentali per il nostro territorio: dal sistema sanitario alla buona occupazione; dalle disuguaglianze sociali alle nuove fragilità presenti nella nostra società. Uno dei primi progetti ai quali mi dedicherò è quello della scuola politica, un progetto a cui tengo molto e che ha raccolto interesse ed entusiasmo in tutti i territori. C’è tanto da fare e non vedo l’ora di mettermi all’opera”.

Sicuramente la “Fru” (soprannome ormai usato da tutti, ndr) ci metterà tanta passione politica come ha fatto fin da giovanissima all’interno del partito, avrà però bisogno di qualcuno che le dia una mano in termini di esperienza soprattutto nella comunicazione e di una segreteria possibilmente con la maggior parte di giovani e magari con qualche “dinosauro” in meno.

“Si è conclusa la fase congressuale che ha portato all’elezione di Francesca Degli Esposti segretaria dell’Unione Territoriale Pd di Imola, alla quale auguro buon lavoro. La mia fase di reggenza si conclude lasciando il Pd in buone mani, nelle mani della prima donna segretaria della Federazione Pd Imolese, che ha conquistato il sostegno di tutto il territorio circondariale grazie alla sua esperienza e competenza e di questo ne sono orgogliosa. Insieme a lei abbiamo eletto 26 segretari di circolo, persone appassionate alla politica e ancora di più al territorio in cui vivono. Un grande grazie a tutti coloro che hanno permesso lo svolgersi dei congressi, ai neo eletti segretari e nei direttivi dei circoli, che si sono messi a servizio per tenere viva questa autentica storia di una comunità politica alla quale siamo orgogliosi di appartenere. Un Pd territoriale che da oggi si rimette in cammino in una discussione politica che vuole progettare il futuro delle proprie comunità del post Covid, a partire dalle opportunità che arrivano dall’Europa con il Pnrr. Pur nell’anomalia nel quale si è svolto questo congresso – non collegato cioè all’elezione del leader nazionale – e nella complessità della fase epidemiologica che stiamo vivendo, si è rivelato un appuntamento comunque significativo, che ha coinvolto molti iscritti, militanti e dirigenti. Ci sarà bisogno certo di continuare a lavorare e stimolare la partecipazione, ma credo che dalle assemblee sia emerso con forza il desiderio di confrontarsi e di rilanciare la nostra iniziativa politica sul territorio: incontrarsi è il modo migliore per raccogliere problemi, idee, speranze, punti di vista sulla nostra comunità politica”.