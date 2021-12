Bologna. Da Pianello Val Tidone (Pc), passando per Sant’Ilario D’Enza (Pr), Massa Lombarda (Ra), fino a Saludecio (Rn). Tante le attività, anche di piccoli comuni dell’Emilia-Romagna, premiate nella VII edizione del “Premio Innovatori Responsabili“, iniziativa promossa dalla Regione che quest’anno ha registrato 94 candidature tra cui grandi imprese con migliaia di dipendenti, marchi famosi e piccole realtà familiari, professionisti e scuole superiori.

Dalla formazione continua in chiave 4.0 della Bonfiglioli Academy, vincitrice per l’obiettivo Conoscenza e Saperi, ai “Magazzini rigenerativi” di Emilbanca, uno spazio per l’incubazione di impresa e il co-working, vincitore per l’obiettivo Lavoro, imprese e opportunità, fino alla sfida di Tecla con innovativi moduli abitativi circolari realizzati con le stampanti 3D di Wasp, vincitrice per l’obiettivo Transizione ecologica. E poi il progetto “Politico poetico” del Teatro dell’Argine di San Lazzaro (Bo), un percorso di coinvolgimento e cittadinanza attiva rivolto a oltre 800 ragazzi delle scuole superiori della provincia di Bologna, che si è aggiudicato un doppio riconoscimento come vincitore per l’obiettivo Diritti e doveri e tra i progetti inseriti nel premio Gender & equality.

In tutto sono 28 i progetti premiati, con un ventaglio di tematiche che nell’edizione 2021 sono state ricondotte ai quattro pilastri del “Patto per il Lavoro e per il Clima”, la strategia di sviluppo regionale condivisa con tutte le parti sociali: lavoro, imprese, opportunità, diritti e doveri, conoscenza e saperi nonché transizione ecologica.

Come per le edizioni precedenti, il premio ha incluso il riconoscimento speciale Ged – Gender equality & diversity, che l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna riserva ai progetti che si distinguono per un impatto positivo sui temi della parità di genere, assegnato dalla Commissione per la parità e i diritti delle persone a cinque progetti.

Anche quest’anno la Regione darà ampia visibilità ai progetti segnalati, attraverso i video promozionali presentati durante la premiazione e con una campagna comunicativa che proseguirà nei prossimi mesi, oltre che pubblicando le esperienze raccolte nel volume ‘Innovatori responsabili 2021

Tutte le informazioni disponibili alla pagina: https://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/premio-innovatori/premio-er-rsi-2021.