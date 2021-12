Il mercato online del beauty secondo un’indagine presentata dall’associazione nazionale imprese cosmetiche, è cresciuto in Italia nel 2021 di un +11% e a trainare il settore troviamo persone di ogni sesso e fasce d’età. Ma quali sono gli elementi che stanno contribuendo alla crescita?

Sicuramente offerte e codici sconto stanno facendo la loro parte, e alcune tra le profumerie più note hanno colto al volo l’opportunità di rilanciarsi online in un mercato che promette grandi numeri e massimo coinvolgimento.

Cresce il mercato del beauty online? Ce lo spiega Daniela Carrara di Topnegozi

Si, il mercato del beauty online cresce a passo costante, e a spiegarcelo è Daniela Carrara che riveste il ruolo di marketing specialist per il noto sito di codici sconto e cashback Topnegozi.

Durante il 2021 quasi tutto il comparto e-commerce ad eccezione del settore viaggi, ha registrato risultati positivi e incoraggianti anche per i prossimi anni. A muovere la crescita delle profumerie online sono stati anche i lunghi periodi di lockdown abbinati alla chiusura di parrucchieri e centri estetici che inevitabilmente hanno spinto la ricerca online. Durante questi mesi chi era solito frequentare i negozi fisici e i saloni professionali, è dovuto ricorrere agli acquisti digitali.

Estrapolando i dati di altre ricerche, troviamo altri fattori da tenere in considerazione, tra cui il cambio di abitudini dei consumatori con l’ago della bilancia che si sta spostando sempre più verso l’esigenza di risparmiare e accedere facilmente ad una quantità maggiore di prodotti, marche e sconti, il tutto senza doversi muovere affatto.

Quali sono le profumerie online più famose che usano i codici sconto?

Le profumerie online e i grandi marchi di bellezza che hanno deciso di credere nei coupon e nelle promozioni sono moltissimi, tra questi spiccano i grandi nomi del beauty italiano ed internazionale e ormai chi acquista da loro non potrà più fare a meno di utilizzare un codice sconto Sephora o uno di Douglas, Lancome, Pupa, Pinalli, Marionnaud e Notino.

Ma anche altrettanti coupon di altrettanti marchi famosi che si lanciano in campagne sfrenate come Ecco Verde, Abiby, Naima, Kiko, Clinique e Lookfantastic.

Ognuna di queste aziende crea nuove campagne ogni giorno, questo ci fa capire come possa essere importante rinnovarsi continuamente con offerte nuove e allattanti per battere la concorrenza.

In alcuni casi si tratta di uno sconto immediato come 20 euro o il 20% che si attiva previo inserimento del codice promozionale e al superamento di un preciso importo d’ordine. In altri casi si ha la possibilità di ottenere un omaggio sempre con un minimo d’ordine. Altre formule promozionali possono riguardare un singolo prodotto o una categoria di articoli, o magari la possibilità di ottenere un buono sconto il giorno del proprio compleanno.

I voucher virtuali sono diventati un importante strumento che oggi tutte le profumerie utilizzano, sia per conquistare nuove fette di mercato, che per fidelizzare la clientela già acquisita. Non è inverosimile parlare di un risparmio che in alcuni casi può arrivare al 30% (e oltre) rispetto agli stessi prezzi praticati nel canale delle profumerie locali. Ma non si tratta solamente di codici sconto, perché molto spesso sia i marchi citati in precedenza che altri, offrono anche programmi di raccolta punti che consentono di ricevere con cadenza periodica promozioni esclusive.

Offerte e codici sconto trainano gli acquisti online?

È un dato di fatto che in Italia lo shopping online sta crescendo così tanto grazie ad una scontistica digitale coinvolgente e motivazionale con i coupon sconto ormai protagonisti assoluti del risparmio. Promozioni semplici e gratuite, perfette per ottenere sconti immediati in modo facile ed intuitivo.

Sulla scia dei coupon, sono nati numerosi portali che si occupano di selezionare i codici sconto dei negozi online, uno di questi è proprio il nostro che offre in più la possibilità di guadagnare il cashback su tutti gli acquisti. Di cosa si tratta? Della possibilità di ricevere un rimborso su ogni acquisto effettuato tramite la nostra piattaforma, guadagno che cresce con l’aumentare della spesa che si fa. Solo per fare un esempio Elemis, il noto brand inglese di cosmetici green, sul nostro sito offre un 13% di rimborso sugli acquisti. Questo significa che se si spendono 100 euro, ci si troverà poi nel proprio conto 13 euro in più che in altro modo si perderebbero.

Negli Stati Uniti il cashback è oggi la formula di risparmio preferita dagli americani, e anche in Italia aumenta il numero di persone che lo usano con regolarità, si stima abbia raggiunto ormai il milione di utilizzatori e molti di questi sono registrati da noi.