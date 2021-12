Imola. La riproduzione in ceramica della mappa della città di Imola, disegnata da Leonardo da Vinci e una pergamena con la motivazione “per il servizio reso alla comunità”. Con tale duplice omaggio il sindaco Marco Panieri ha voluto ringraziare il dottor Michele Pascarella, dirigente del Commissariato, al suo ultimo giorno in servizio, prima della pensione.

“A nome della città di Imola e mio personale desidero ringraziare il dott. Michele Pascarella per il suo prezioso lavoro svolto in questi anni, insieme alle donne ed agli uomini del Commissariato, capace di costruire un solido e proficuo legame con tutta la comunità imolese”, ha dichiarato il sindaco Marco Panieri, nel corso di una semplice e sentita cerimonia di saluto.

“Alla guida del Commissariato di Imola, Pascarella ha dimostrato sempre grande professionalità e senso del dovere uniti all’attaccamento ai valori della nostra comunità, a cominciare dalla coesione sociale, sia nello svolgimento dell’attività ordinaria, con l’impegno in specifico nel combattere i furti e contrastare il fenomeno delle ‘baby gang’, sia in occasione dei grandi eventi che hanno portato Imola al centro dell’attenzione e della visibilità internazionale, dai Gran Premi di F.1 al Campionato del Mondo di ciclismo su strada. Proprio grazie alle sue qualità professionali e doti umane ha sempre saputo garantire in modo impeccabile il regolare svolgimento, in piena sicurezza, sia dei grandi eventi internazionali, contribuendo a mettere in risalto l’immagine del nostro territorio, così come di manifestazioni molto sentite e partecipate dagli imolesi e non solo, come Imola in Musica”, ha aggiunto Panieri.

Da parte sua il dirigente del Commissariato, Michele Pascarella, ha ringraziato il sindaco per le belle parole, ricordando di avere messo l’anima nel proprio lavoro e come la collaborazione con l’Amministrazione comunale sia stata del tutto naturale, frutto di un rapporto di profonda e reciproca fiducia.