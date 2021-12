Imola. Un atto vergognoso, proprio quando la pandemia da Coronavirus sta mordendo pesantemente anche il territorio del Comune. Nella prima mattinata del 18 dicembre sono state trovate scritte contro il vaccino (addirittura “I vaccini uccidono”, ndr) e contro il governo sui muri del complesso delle scuole Carducci (lato via Manfredi), della scuola primaria in Pedagna e dell’ospedale vecchio.

Il sindaco Marco Panieri si è subito attivato per contattare le forze dell’ordine e per far ripulire le scritte, che saranno completamente rimosse entro il primo pomeriggio del 18.

“Nella notte qualcuno si è permesso di imbrattare l’ingresso di alcune scuole della nostra città e l’ospedale vecchio in centro storico, con scritte contro i vaccini anti Covid-19 e contro il governo – attacca Panieri -. Un atteggiamento vile e inaccettabile, un messaggio falso e pericoloso, reso ancora più grave quando rivolto a luoghi sensibili e ai ragazzi più giovani ed alle istituzioni dello Stato. Certi atti, a Imola, non possono e non saranno tollerati. Mi sono attivato subito, contattando tutte le forze dell’ordine, a partire dalla Polizia Locale, per chiarire quanto successo e i possibili provvedimenti e dando mandato ad Area Blu di far rimuovere le scritte e ripulire i muri. Chiederemo che i responsabili non solo risarciscano il danno procurato, ma effettuino anche lavori sociali al servizio della città. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno verificando le immagini delle telecamere presenti nei luoghi oggetto delle scritte”.

“Un gesto come questo è inaccettabile e intollerabile, che va condannato con fermezza, tanto più in un territorio come il nostro che ha oltre il 92% di popolazione vaccinata e proprio nei giorni in cui è stata resa obbligatoria la vaccinazione per il personale scolastico e sono cominciate le vaccinazioni per i giovani studenti – conclude il sindaco -. Un abbraccio ai bambini, al personale scolastico, a tutte le famiglie e a tutti gli operatori sanitari impegnati quotidianamente da quasi due anni nella lotta alla pandemia. Il vaccino non solo è sicuro ed efficace, ma è anche l’unica strada per riprendere e proteggere la normalità della nostra vita”.

“Imbrattare luoghi chiave della città con messaggi falsi e violenti è un atto che non deve essere tollerato – così la capogruppo e segretaria del Partito Democratico di Imola Francesca Degli Esposti commenta l’accaduto di questa notte -. Abbiamo appreso che questa notte sono state imbrattate alcune scuole di Imola e l’ospedale vecchio con scritte inaccettabili. Paragonare la situazione attuale ad un governo di matrice nazista significa non solo non conoscere la storia, ma anche mancare di rispetto a tutti e tutte coloro si stanno impegnando da quasi due anni per il contenimento della pandemia e per proteggerci tutti dal virus. La diffusione dei vaccini è l’unica strada che possiamo percorrere per permetterci di uscire finalmente dall’emergenza sanitaria e per assicurare salute e sicurezza a tutti e tutte nella nostra società”.

(m.m.)