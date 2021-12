Nelle ultime 24 ore in Italia vi sono stati 137 decessi (ieri 97), i contagi sono 16.213 (ieri 24.259), con un calo dovuto al minor numero di tamponi 337.222 contro i 566.300 del giorno precedente, tasso di positività al 4,8% (ieri 4,3%). Terapie intensive: + 21 rispetto a ieri, ricoverati con sintomi: + 375. I guariti sono 8.640.

In Emilia Romagna 24 decessi: 4 nel piacentino (due donne, di 82 e 92 anni, e due uomini, di 78 e 81 anni), uno a Parma (una donna di 81 anni), uno in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 90 anni), 3 nel modenese (una donna di 72 anni e due uomini, di 59 e 62 anni), 5 in provincia di Bologna (due donne, di 84 e 85 anni, e 3 uomini, rispettivamente di 72, 83 e 92 anni), uno a Ferrara (un uomo di 95 anni), 3 in provincia di Ravenna (due donne, di 70 e 82 anni, e un uomo di 75), 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 99 anni e 3 uomini, rispettivamente di 88, 89 e 91 anni), uno a Rimini (un uomo di 90 anni). I positivi odierni sono 2.369 (ieri 2.500) con un indice di positività al 10,8% (ieri 8.2%). Quasi certamente l’Emilia Romagna sarà in zona gialla da dopo Natale.

Nell’Ausl di Imola 76 nuovi contagiati, con un indice di positività medio al 6.5% (calcolato sui tre giorni 18, 19, 10 dicembre). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 6 (+ 1), i casi attivi: 805. 129 i guariti nei tre giorni (18, q9, 20 dicembre).

FAQ sulle misure adottate con o senza green pass >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Green pass sui luoghi di lavoro, tutte le FAQ >>>>

La tabella delle attività consentite in base alle varie zone >>>>

Aggiornamento ore 12 del 20 dicembre (dati del 19 dicembre)

Terapie intensive: + 21 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 73 (ieri 78), per un totale di 987 ricoverati.

I decessi sono 137 (ieri 97) con 16.213 positivi (ieri 24.259), 337.222 tamponi (ieri 566.300). I morti da inizio pandemia sono 135.7781, i casi complessivi 5.405.360. In crescita i casi attivi: 369.703 (nelle 24 ore + 7.428).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 8.101 (+ 375). Isolamenti domiciliari in crescita: 360.615.

I guariti nelle 24 ore sono 8.640 per un totale di 4.899.879.

24 decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 2.369 (ieri 2.500), con 21.911 tamponi (ieri 30.404). 666 i guariti. I casi attivi sono 43.343 (+ 1.680), in calo le terapie intensive: 101 (- 2), in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.089 (+ 57).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. Con oltre mille positivi: Lombardia 2.576 (5.397), Emilia Romagna 2.369 (ieri 2.50), Veneto 2.304 (3.442), Lazio 1.638 (2.404), Piemonte 1.581 (1.569), Campania 1.308 (2.060).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

Sono 205 i nuovi positivi registrati nel Circondario Imolese nel periodo 18-19-20 dicembre su 2164 test molecolari e 999 test antigenici rapidi refertati: 48 fino a 14 anni, 19 dai 15 ai 24 anni, 51 tra i 25 e i 44 anni, 59 tra i 45 e i 64 anni e 28 dai 65 anni in poi. 62 sono asintomatici, 57 individuati tramite contact tracing, 1 screening sierologico, 1 test per categoria. 82 al momento della diagnosi erano già isolati, 9 sono riferibili a focolaio già noto. 129 guariti. Sono 805 i casi attivi mentre sono 16.137 i casi totali da inizio pandemia. Sono 6 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna

Vaccinazioni

234.631 le vaccinazioni totali eseguite sul territorio da inizio campagna, circa 28.700 le terze dosi.

Nel pomeriggio di oggi, tra le 15 e le 18, sono state eseguite le prime vaccinazioni pediatriche in bimbi non fragili, presso il Padiglione 12 (57 le prenotazioni CUP).

Sono attualmente 1142 i bimbi tra i 5 e gli 11 anni già prenotati, oltre 500 gli appuntamenti ancora disponibili, anche grazie ai Pediatri di Libera Scelta del territorio che hanno garantito il loro fondamentale supporto all’Azienda USL di Imola. Ulteriori disponibilità saranno immesse nelle prossime settimane.

Anche i Medici di Medicina Generale hanno programmato agende vaccinali presso le Medicine di Gruppo delle Case della Salute di Medicina, Castel San Pietro Terme, della Vallata del Santerno ed alcune Medicine di Gruppo di Imola. Si precisa che, a differenza di quanto precedentemente comunicato, queste agende sono aperte a CUP per tutti i cittadini maggiorenni e non solo per la fascia di età 40-49.

Si ricorda che l’accesso diretto (senza prenotazione) all’Hub Ex Auditorium Osservanza, è permesso solo ai ragazzi tra 12 e 18 anni (solo ciclo vaccinale primario) e per i maggiorenni che devono effettuare la prima dose. Non è possibile l’accesso senza prenotazione presso l’Hub Pad 12 del Lolli.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 492.029 casi di positività, 2.369 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.911 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,8%; un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.051.612 dosi; sul totale sono 3.588.889 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.050.345.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 972 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 534 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 678 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,2 anni.

Sui 972 asintomatici, 539 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 60 con lo screening sierologico, 66 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 295 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 490 nuovi casi, seguita da Modena (422). Poi Ravenna (275), Rimini (262), Reggio Emilia (247). Quindi Ferrara (185), Cesena (117), Parma (113) e Forlì (110). Infine, il Circondario Imolese (76) e Piacenza (72).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.369 tamponi molecolari, per un totale di 7.014.081. A questi si aggiungono anche 10.542 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 666 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 434.656. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 43.343 (+1.680). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 42.153 (+1.625), il 97,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 23 decessi: 4 nel piacentino (due donne, di 82 e 92 anni, e due uomini, di 78 e 81 anni), uno a Parma (una donna di 81 anni), uno in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 90 anni), 3 nel modenese (una donna di 72 anni e due uomini, di 59 e 62 anni), 5 in provincia di Bologna (due donne, di 84 e 85 anni, e 3 uomini, rispettivamente di 72, 83 e 92 anni), uno a Ferrara (un uomo di 95 anni), 3 in provincia di Ravenna (due donne, di 70 e 82 anni, e un uomo di 75), 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 99 anni e 3 uomini, rispettivamente di 88, 89 e 91 anni), uno a Rimini (un uomo di 90 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.030.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 101 (-2), 1.089 (+57) quelli negli altri reparti Covid.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 11 a Reggio Emilia (invariato); 10 a Modena (-3); 29 a Bologna (+2); 6 a Imola (invariato); 11 a Ferrara (-1); 16 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 9 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Piacenza (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 28.914 a Piacenza (+72 rispetto a ieri, di cui 42 sintomatici), 36.063 a Parma (+113, di cui 62 sintomatici), 57.555 a Reggio Emilia (+247, di cui 147 sintomatici), 80.572 a Modena (+422, di cui 221 sintomatici), 102.729 a Bologna (+490, di cui 297 sintomatici), 16.137 casi a Imola (+76, di cui 51 sintomatici), 30.374 a Ferrara (+185, di cui 66 sintomatici), 41.386 a Ravenna (+275, di cui 205 sintomatici), 23.183 a Forlì (+110, di cui 89 sintomatici), 26.057 a Cesena (+117, di cui 54 sintomatici) e 49.059 a Rimini (+262, di cui 163 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 casi, di cui 4 positivi al test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare, e uno in quanto giudicato caso non Covid-19.