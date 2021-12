Nelle ultime 24 ore in Italia vi sono stati 153 decessi (ieri 137), i contagi sono 30.798 (ieri 16.213), tasso di positività al 3,6% (ieri 4,8%). Terapie intensive: + 25 rispetto a ieri, ricoverati con sintomi: + 280. I guariti sono 16.189.

In Emilia Romagna 19 decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 88 anni), due nella provincia di Parma (entrambe donne, di 83 e 87 anni); uno nella provincia di Modena (un uomo di 88 anni); cinque in provincia di Bologna (due donne, rispettivamente di 81 e 96 anni, e tre uomini: di 78, 80 e 95 anni); cinque nella provincia di Ferrara (due donne, rispettivamente di 83 e 85 anni, e tre uomini: di 72, 78 e 85 anni); uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 74 anni, nel cesenate) e quattro nel riminese (tre uomini, due dei quali di 92 anni e uno di 82; una donna di 82 anni). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.049. I positivi odierni sono 2.179 (ieri 2.369) con un indice di positività al 5,1% (ieri 10,8%).

Nell’Ausl di Imola 87 nuovi contagiati (ieri 76), con un indice di positività medio all’11,2% (ieri 6.5%). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 7 (+ 1), 15 i ricoverati nei reparti Covid, i casi attivi: 804 (- 1). 88 i guariti.

Aggiornamento ore 12 del 21 dicembre (dati del 20 dicembre)

Terapie intensive: + 25 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 96 (ieri 73), per un totale di 1012 ricoverati.

I decessi sono 153 (ieri 137) con 30.798 positivi (ieri 16.213), 851.865 tamponi (ieri 337.222). I morti da inizio pandemia sono 135.931, i casi complessivi 5.436.143. Sempre in crescita i casi attivi: 384.144 (nelle 24 ore + 14.441).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 8.381 (+ 280). Isolamenti domiciliari in crescita: 374.751 (ieri 360.615)

I guariti nelle 24 ore sono 16.189 per un totale di 4.916.068.

19 decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 2.179 (ieri 2.369), con 42.713 tamponi (ieri 21.911). 1.132 i guariti. I casi attivi sono 44.364 (+ 1.028), in crescita le terapie intensive: 107 (+ 6), in calo i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.084 (- 5).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. Con oltre mille positivi: Lombardia 8.292 (2.576), Veneto 4.716 (2.304), Piemonte 3.218 (1.581), Campania 2.297 (1.308), Lazio 2.285 (1.638), Emilia Romagna 2.179 (ieri 2.369), Sicilia 1.423 (608), Toscana 1.316 (955).

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

Sono 87 i nuovi positivi registrati nel Circondario Imolese su 300 test molecolari e 476 test antigenici rapidi refertati: 39 fino a 14 anni, 5 dai 15 ai 24 anni, 18 tra i 25 e i 44 anni, 19 tra i 45 e i 64 anni e 6 dai 65 anni in poi. 37 sono asintomatici, 33 individuati tramite contact tracing. 44 al momento della diagnosi erano già isolati, 8 sono riferibili a focolaio già noto, 1 importato da altra Regione.

Sono 1437 (+178) le persone in quarantena; 804 i casi attivi, con una età media di 38,9 anni.

Rispetto alla scorsa settimana crescono di oltre il 2% i nuovi casi settimanali con sintomi (68,6%). Cresce anche l’incidenza settimanale, che raggiunge i 347,6 casi X 100mila abitanti. Il contagio appare molto diffuso nelle scuole, con 127 nuovi casi settimanali, 18 classi in quarantena (+6 rispetto alla scorsa settimana), 36 classe sospese in attesa di testing (+17), 26 focolai e oltre 60 casi secondari.

Sono 22 le persone ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva. 88 guariti e 16.224 i casi totali da inizio pandemia.

Vaccinazioni

235.862 le vaccinazioni totali eseguite sul territorio da inizio campagna, circa 29.700 le terze dosi

Nell’ultima settimana sono state eseguite oltre 8400 vaccinazioni, di cui poco meno di 500 prime dosi, 900 seconde dosi e oltre 7000 dosi booster.

La copertura delle terze dosi, sulla base delle prenotazioni, raggiunge l’85% negli over 80, il 75% nella decade 70-79; il 60% tra i 60 e 69 anni, il 45% tra i cinquantenni ed il 39% tra i quarantenni. Il profilo di diffusione di questa quarta ondata pandemica interessa prevalentemente giovani non vaccinati e soggetti con sistemi immunitari fragili e una più scarsa risposta al vaccino.

La vaccinazione rimane l’architrave principale della strategia di contrasto: continuerà l’impegno assoluto dell’Azienda USL per la massima diffusione della vaccinazione negli individui non ancora vaccinati o con ciclo vaccinale incompleto; le dosi di richiamo aumentano la protezione contro gli esiti gravi della variante Delta e valutazioni preliminari suggeriscono che le dosi booster aumentino la protezione anche contro la variante Omicron.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 494.201 casi di positività, 2.179 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.713 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.105.359 dosi; sul totale sono 3.591.676 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.091.409.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 990 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 553 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 500 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni.

Sui 990 asintomatici, 432 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 con lo screening sierologico, 109 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 408 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 421 nuovi casi e Bologna con 395; seguono Reggio Emilia (250), Parma (229) e Rimini (217); quindi Ferrara (171), Piacenza (141) e Ravenna (119); poi Cesena (90) e il Circondario Imolese (87), infine Forlì (59 casi).

È poi disponibile il report quindicinale sull’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna riferito all’ambito scolastico al link https://bit.ly/3EiylSf . I dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato a partire dal 13 settembre 2021, inizio delle scuole, fino al 19 dicembre 2021, studenti/alunni di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado: 12.192 casi tra studenti e alunni, il 17,1% di quelli complessivi in regione nel periodo considerato (71.408). Inoltre, il report fotografa la situazione contagi fra docenti e personale scolastico: complessivamente 1.474 nuovi casi (2,1%).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.378 tamponi molecolari, per un totale di 7.038.459. A questi si aggiungono anche 18.335 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.132 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 435.788. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 44.364 (+1.028). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 43.173 (+1.024), il 97,3% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 19 decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 88 anni), due nella provincia di Parma (entrambe donne, di 83 e 87 anni); uno nella provincia di Modena (un uomo di 88 anni); cinque in provincia di Bologna (due donne, rispettivamente di 81 e 96 anni, e tre uomini: di 78, 80 e 95 anni); cinque nella provincia di Ferrara (due donne, rispettivamente di 83 e 85 anni, e tre uomini: di 72, 78 e 85 anni); uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 74 anni, nel cesenate) e quattro nel riminese (tre uomini, due dei quali di 92 anni e uno di 82; una donna di 82 anni). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Ravenna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.049.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 107 (+6 rispetto a ieri), 1.084 quelli negli altri reparti Covid (-2).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 14 a Reggio Emilia (+3);12 a Modena (+2); 28 a Bologna (-1); 7 a Imola (+1); 11 a Ferrara (invariato); 17 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 9 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 29.055 a Piacenza (+141 rispetto a ieri, di cui 81 sintomatici), 36.292 a Parma (+229, di cui 85 sintomatici), 57.805 a Reggio Emilia (+250, di cui 157 sintomatici), 80.993 a Modena (+421, di cui 164 sintomatici), 103.117 a Bologna (+395, di cui 245 sintomatici), 16.224 casi a Imola (+87, di cui 50 sintomatici), 30.545 a Ferrara (+171, di cui 61 sintomatici), 41.505 a Ravenna (+119, di cui 68 sintomatici), 23.242 a Forlì (+59, di cui 53 sintomatici), 26.147 a Cesena (+90, di cui 56 sintomatici) e 49.276 a Rimini (+217, di cui 169 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 7 casi, di cui 4 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 3 casi risultati non Covid-19.

Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione è disponibile al link https://bit.ly/32nq5mH