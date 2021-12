Balzo preoccupante dei contagi a livello nazionale, a trainare gli aumenti la Lombardia che si avvicina ai 13 mila casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore in Italia vi sono stati 168 decessi (ieri 146), i contagi raggiungono quota 44.595 contro i 36.293 di 24 ore fa, tasso di positività in salita al 4,9% (ieri 4,7%). Terapie intensive tornano a salire: + 13 rispetto a ieri, ricoverati con sintomi: + 1. I guariti sono 17.117.

In Emilia Romagna 11 decessi: uno a Modena (una donna di 77 anni); tre in provincia di Bologna (due donne, rispettivamente di 74 e 87 anni, e un uomo di 78); tre nella provincia di Ferrara (tutti uomini, rispettivamente di 69 anni, 75 – quest’ultimo deceduto a Modena – e 88 anni); tre nella provincia di Ravenna (una donna di 61 anni e due uomini, di 76 e 78 anni); uno in quella di Forlì-Cesena (una donna di 93 anni di Cesena). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rimini.In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.082. I positivi odierni sono 2.860 (ieri 2.068) con un indice di positività al 6% (ieri 4,6%).

Nell’Ausl di Imola 55 nuovi contagiati (ieri 49), con un indice di positività al 4,6% (ieri 3,6%). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 6 (- 1), i casi attivi sono 862 (+ 55).

Aggiornamento ore 12 del 23 dicembre (dati del 22 dicembre)

Terapie intensive: + 13 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 93 (ieri 92), per un totale di 1.023 ricoverati.

I decessi sono 168 (ieri 146) con 44.595 positivi (ieri 36.293), 901.450 tamponi (ieri 779.303). I morti da inizio pandemia sono 136.245, i casi complessivi 5.517.054. Sempre in crescita i casi attivi: 430.029 (nelle 24 ore + 27.300).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 8.722 (+ 178). Isolamenti domiciliari in crescita: 402.729 (ieri 393.175)

I guariti nelle 24 ore sono 17.117 per un totale di 4.950.780.

11 decessi in Emilia Romagna (ieri 22). I positivi sono 2.860 (ieri 2.068), con 47.268 tamponi (ieri 44.415). 949 i guariti. I casi attivi sono 47.439 (+ 1.900), in crescita le terapie intensive: 110 (+ 3) e i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.121(+ 12).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. La Lombardia resta sopra i 10 mila casi nelle 24 ore: 12.913 (10.569), con oltre mille casi Veneto 5.023 (4.522), Piemonte 4.304 (3.290), Campania 3.599 (2.650), Lazio 3.006 (2.497), Emilia Romagna 2.860 (ieri 2.068), Toscana 2.780 (2.038), Sicilia 2.078 (1.410), Liguria 1.144 (1.129), Puglia 1.134 (952). Friuli Venezia Giulia 1.081 (937).

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

Sono 55 i nuovi positivi registrati nel Circondario Imolese su 665 test molecolari e 518 test antigenici rapidi refertati: 8 fino a 14 anni, 6 dai 15 ai 24 anni, 21 tra i 25 e i 44 anni, 13 tra i 45 e i 64 anni e 7 dai 65 anni in poi. 13 sono asintomatici, 12 individuati tramite contact tracing. 23 al momento della diagnosi erano già isolati, nessuno riferibile a focolaio già noto.

Sono 862 i casi attivi mentre sono 16.328 i casi totali da inizio pandemia. Scendono a 6 i cittadini del circondario in Terapia Intensiva a Bologna.

Vaccinazioni

238.157 le vaccinazioni totali eseguite sul territorio da inizio campagna, circa 31.800 le terze dosi.

Nel periodo natalizio le vaccinazioni proseguiranno senza sosta. Natale unico giorno in cui ci si ferma completamente: il 26 dicembre sarà in funzione l’hub di Castel San Pietro dalle 14.30 alle 16.30, tutto aperto per il 31 dicembre mentre il primo gennaio sarà operativo l’hub vaccinale dell’Osservanza a Imola dalle 14 alle 18.

L’Ausl rinnova l’invito a tutti i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni di prenotarsi per la dose booster. I posti ci sono e in questo periodo di vacanze si possono anche anticipare gli appuntamenti (a patto che siano passati 150 giorni, si disdica il precedente e si prenoti il nuovo appuntamento).

Ricordiamo che in questo periodo di festività non bisogna mai dimenticare le misure precauzionali che abbiamo imparato in quest’ultimo periodo: il corretto utilizzo della mascherina, il distanziamento, l’igienizzazione delle mani.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 499.123 casi di positività, 2.860 in più rispetto a ieri, su un totale di 47.268 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.187.995 dosi; sul totale sono 3.595.623 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.160.864.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.260 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 653 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 694 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,3 anni.

Sui 1.260 asintomatici, 574 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 25 con lo screening sierologico, 153 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 493 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 436 nuovi casi, seguita da Rimini (418) e Bologna (411). Poi Reggio Emilia (384) e Ravenna (302); quindi Ferrara (296). Seguono Parma (191), Forlì (143) e Cesena (126). Infine, Piacenza (98) e il Circondario Imolese (55 nuovi casi).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 29.336 tamponi molecolari, per un totale di 7.093.756. A questi si aggiungono anche tamponi rapidi 17.932.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 949 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 437.602. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 47.439 (+1.900). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 46.208 (+1.884), il 97,4% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano undici decessi: uno a Modena (una donna di 77 anni); tre in provincia di Bologna (due donne, rispettivamente di 74 e 87 anni, e un uomo di 78); tre nella provincia di Ferrara (tutti uomini, rispettivamente di 69 anni, 75 – quest’ultimo deceduto a Modena – e 88 anni); tre nella provincia di Ravenna (una donna di 61 anni e due uomini, di 76 e 78 anni); uno in quella di Forlì-Cesena (una donna di 93 anni di Cesena). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.082.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 110 (+3); 1.121 quelli negli altri reparti Covid (+13).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 14 a Reggio Emilia (+1); 10 a Modena (invariato); 30 a Bologna (+3); 6 a Imola (-1); 10 a Ferrara (-1); 16 a Ravenna (-1); 2 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato);13 a Rimini (+2). Nessun ricovero a Piacenza (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 29.233 a Piacenza (+98 rispetto a ieri, di cui 43 sintomatici), 36.664 a Parma (+191, di cui 52 sintomatici), 58.519 a Reggio Emilia (+384, di cui 286 sintomatici), 81.511 a Modena (+436, di cui 130 sintomatici), 103.875 a Bologna (+411, di cui 239 sintomatici), 16.328 casi a Imola (+55, di cui 42 sintomatici), 31.141 a Ferrara (+296, di cui 74 sintomatici), 42.003 a Ravenna (+302, di cui 230 sintomatici), 23.529 a Forlì (+143, di cui 126 sintomatici), 26.405 a Cesena (+126, di cui 76 sintomatici) e 49.915 a Rimini (+418, di cui 302 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.