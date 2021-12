Castel San Pietro Terme (BO). “Natale con i tuoi, Santo Stefano di nuovo con noi!”. Il duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume propongono un fine anno all’insegna del sorriso. Al teatro Cassero doppio appuntamento il 26 dicembre: alle ore 16 fuori abbonamento e alle 21 in abbonamento. Ospite d’eccezione Andrea Vasumi.

“Da sempre nello spettacolo viene coinvolto un ospite diverso e negli anni passati abbiamo ospitato anche delle icone della comicità. Quest’anno sarà con noi il comico romagnolo Andrea Vasumi che porta la simpatia e spontaneità del romagnolo, che se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo”, ci dicono Dalfiume e Dondarini.

Lo spettacolo del 26 dicembre

La comicità di Vasumi è una comicità leggera per scelta, che vuole fare divertire chi lo va a vedere per fargli dimenticare i problemi quotidiani. Ha partecipato a diverse edizioni di ‘Zelig off’ e a ‘Palco, doppiopalco e contropalcotto’ in onda su Comedy Central.

La collaborazione artistica di Davide Dalfiume e Marco Dondarini è a un nuovo livello grazie all’esperienza maturata durante le innumerevoli repliche dello spettacolo d’esordio “Insieme per sbaglio”. I due comici cercheranno di dare nuove risposte alla domanda “Chi ce l’ha fatto fare?” mentre si trovano immersi in una serie di nuove gags di situazione che, ancora una volta, scombinano ruoli e linguaggi in un’esilarante escalation comica tutta da ridere. Si è aperto un nuovo capitolo nel loro sodalizio artistico che giunge al proficuo passando per l’improbabile, il punto di arrivo di percorsi comici e umani differenti che però trovano un inaspettato e divertente equilibrio. Le atmosfere dello spettacolo trovano nuova armonia, mentre in scena prende forma l’approdo di un viaggio che in questi anni ha cambiato entrambi.

Lo spettacolo di Capodanno

Fuori appuntamento la serata di Capodanno con un ricco parterre di comici di area Zelig per una serata in puro stile Zelighiano con tanti personaggi che si alternano sul palco e un presentatore comico insieme al quale daranno vita a una vera e propria kermesse e una serata variegata e molto divertente! Edizione speciale per il Capodanno 2021 con Marco Dondarini, Davide Dalfiume (presente nella prima parte serata), il duo Torri e Rino Ceronte.

Giacomo Guerrieri e Cristiano Zampighi, il “Duo Torri” creano situazioni surreali che attingono dalla quotidianità. Forti di un’esperienza ultra ventennale nel rapportarsi con il pubblico, riescono a rinnovare ogni volta la loro performance con qualche improvvisazione. La coppia si incontra sul palco nel 2004. Entrambi hanno diversi anni di esibizioni alle spalle e provengono da due gruppi già noti nell’ambito del cabaret bolognese. Come “Duo Torri” partecipano ad interventi televisivi e radiofonici su emittenti locali e satellitari tra cui Italia7 Gold, RaiSat Extra, Sky Show e Paramount Comedy. Nel 2006 sono ospiti a diverse puntate del programma “Fiori di zucca” su Odeon, poi partecipano alla trasmissione BravoGrazie su Rai2. Dal 2008 sono comici fissi della trasmissione “la nostra domenica” su Rete8, ma presenziano anche al Costipanzo Show, con Giacobazzi e Pizzocchi, e numerose sono le partecipazioni ai laboratori Zelig di Forlì e Cesena e, come presentatori, a quelli di Bologna.

Rino Ceronte (all’anagrafe Umberto Abbati) nasce a Collecchio (PR). Cabarettista dal 1991, ha all’attivo circa 2200 spettacoli (serate, interventi o puntate) in carriera. Dal 2003 collabora con le più belle ragazze di Parma, le “Non Solo Miss” e alcune di loro lo accompagnano anche nello spettacolo che porta in giro per tutta Italia. Con “Intervista doppia” ha avuto accesso alle televisioni nazionali: “Caffè Teatro Cabaret” nel 2006, “Festival del Garda” nel 2006, “Zelig Off” nel 2007 in coppia con Francesca Conti. Ha partecipato a numerosi festival: 1° posto a Martinafranca (TA) nel 2006; 1° posto a Venosa (PZ) nel 2007, sempre in coppia con Francesca Conti e sempre con “Intervista doppia”. Dal 1996 ha fatto parte, per dieci anni, della AC Smemoranda Comedians, la nazionale dei comici, fino allo scioglimento della stessa. Dal 2013 è nel cast di Colorado.

Prevendita: la biglietteria sarà aperta domenica 26 dicembre dalle ore 14.30 alle 16 e dalle ore 20 alle ore 2. I biglietti sono acquistabili on line su Vivaticket.

Per informazioni: 0542.43273 cell. 335.5610895 o via mail a: teatrocasserocspt@libero.it

La rassegna è realizzata in collaborazione col Comune di Castel San Pietro Terme e La Bottega del Buonumore. Per informazioni visitare i siti: www.cspietro.it o www.labottegadelbuonumore.it