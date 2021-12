Il club dei tifosi dell’Imolese Calcio 1919 “Ci siamo sempre” non ha voluto far mancare il proprio apporto in questo periodo festivo anche fuori dallo stadio: e ha rivolto un pensiero speciale ai bambini ricoverati del reparto pediatrico dell’Ospedale nuovo.

Con una raccolta fondi hanno comprato e donato quaderni, matite e colori per dare piena libertà alla fantasia dei ragazzi.

Alla cerimonia presenti il presidente del club Roberto Amorati, la vicepresidente Manuale Salici oltre a Luca Salvadori che ha coordinato la donazione.

“Noi facciamo il tifo per l’Imolese Calcio e oggi abbiamo voluto allargare il nostro sguardo e supportare i futuri piccoli tifosi. In un momento non facile per questi bambini, un abbraccio virtuale e l’augurio di vederli presto sugli spalti a tifare insieme a noi, quando ovviamente avranno la possibilità e saranno più grandi.”

A ricevere la donazione la dottoressa Laura Serra, direttrice del reparto Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola, e la coordinatrice infermieristica Elena Teci. “L’abbraccio virtuale che il territorio fornisce ai bambini è molto importante. E’ un messaggio di solidarietà bello che incoraggia anche noi. Un sentito grazie”, ha commentato la dr.ssa Laura Serra. Anche il direttore sanitario dell’Ausl di Imola, Andrea Neri, ha voluto ringraziare personalmente i tifosi dell’Imolese con la promessa che seguirà sempre più attentamente le prestazioni della squadra cittadina.

Un dono dal Bar Elisa

Un Natale con un pensiero rivolto ai bambini. Luca Cavina proprietario del bar Elisa ha voluto fare un dono speciale sotto l’albero del reparto della Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola.

“E’ un momento di festa, e il pensiero va a chi in questo momento non può festeggiare in casa – ha spiegato Luca -. Per questo ho pensato di fare questo piccolo gesto solidale, una donazione in denaro di 500 euro, per un reparto così delicato e importante che si occupa della salute dei bambini. Un piccolo segnale per ringraziare anche tutti gli operatori che svolgono un lavoro così complicato in un momento storico così difficile per tutti noi.”

Un sostegno molto apprezzato dalla dottoressa Laura Serra, direttrice del reparto Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola, e dalla coordinatrice infermieristica Elena Teci.

“Come ha ricordato Luca siamo in un momento delicato della nostra storia e vedere che la solidarietà del territorio è sempre così forte verso i nostri bambini, è sempre molto emozionante. Ogni pensiero che i cittadini regalano ai bambini ricoverati ci aiuta e ci rafforza nel nostro lavoro quotidiano.”

Al momento della consegna presente anche Andrea Rossi, direttore generale dell’Ausl di Imola: “Siamo molto felici di questi auguri e di questo dono. Un ringraziamento sincero da parte di tutti noi”.