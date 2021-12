Nelle ultime 24 ore calo dei contagi, conseguenza però di una drastica diminuzione dei tamponi effettuati nella giornata natalizia: 24.883 positivi (ieri 54.762), non a caso il tasso di positività schizza all’11,5% (ieri 5,6%). 81 i decessi. Terapie intensive in crescita: + 18 rispetto a ieri, ricoverati con sintomi: + 328. I guariti sono 8.428.

In Emilia Romagna 21 decessi (come ieri): due nella provincia di Reggio Emilia (due donne rispettivamente di 72 e 85 anni); tre nella provincia di Modena (tre uomini di 76, 85 e 95 anni); cinque in provincia di Bologna (una donna di 77 anni e quattro uomini di 85, 86, 87 e 91 anni); tre nella provincia di Ferrara (una donna di 80 anni e due uomini rispettivamente di 75 e 86 anni); tre nella provincia di Rimini (una donna di 56 anni e due uomini di 77 e 87 anni), quattro nella provincia di Parma (due uomini rispettivamente di 72 e 86 anni e due donne di 76 e 99 anni) e uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 70 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza e Ravenna. I positivi odierni sono 2.921 (ieri 3.551) con un indice di positività al 19.3% (ieri 8,4%).

Nell’Ausl di Imola 62 nuovi contagiati (ieri 52). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 6 (come ieri).

Aggiornamento ore 12 del 26 dicembre (dati del 25 dicembre)

Terapie intensive: + 18 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 85 (ieri 106), per un totale di 1.089 ricoverati.

I decessi sono 81 (ieri 144) con 24.883 positivi (ieri 54.762), 217.052 tamponi (ieri 969.752). I morti da inizio pandemia sono 136.611, i casi complessivi 5.647.313. Sempre in crescita i casi attivi: 516.839 (nelle 24 ore + 16.373).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 9.220 (+ 328). Isolamenti domiciliari in crescita: 506.530 (ieri 490.503)

I guariti nelle 24 ore sono 8.428 per un totale di 4.993.863.

21 decessi in Emilia Romagna (come ieri). I positivi sono 2.921 (ieri 3.551), con 15.116 tamponi (ieri 42.016). 905 i guariti. I casi attivi sono 54.822 (+ 1.995), stabili le terapie intensive: 107, in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.187 (+ 45).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. La Lombardia rimane la regione con più contagi nelle 24 ore: 4.581 (17.332), seguono Lazio 3.665 (4.171), Toscana 3.075 (3.438), Emilia Romagna 2.921 (ieri 3.551), Veneto 2.093 (5.402), Sicilia 1.727 (2.446), Campania 1.594 (4.837), Piemonte 1.523 (3.756), Puglia 883 (1.671), Liguria 643 (1.451), Friuli Venezia Giulia 246 (1.245), Umbria 348 (1.117).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 508.659 casi di positività, 2.921 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.116 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’19,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 8.249.610 dosi; sul totale sono 3.598.480 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.212.990.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.128 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 430 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 574 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,6 anni.

Sui 1.128 asintomatici, 435 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 55 con lo screening sierologico, 114 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 515 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 568 nuovi casi, seguita da Modena (513) e Reggio Emilia (476); poi Rimini (310), Ravenna (276), e Parma (197); quindi Cesena (143), Piacenza (139) e Forlì (127); infine Ferrara (110) e il Circondario Imolese con 62 casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.384 tamponi molecolari, per un totale di 7.154.788. A questi si aggiungono anche 2.732 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 905 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 439.691. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 54.822 (+1.995). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.528 (+1.950), il 97,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano ventun decessi: due nella provincia di Reggio Emilia (due donne rispettivamente di 72 e 85 anni); tre nella provincia di Modena (tre uomini di 76, 85 e 95 anni); cinque in provincia di Bologna (una donna di 77 anni e quattro uomini di 85, 86, 87 e 91 anni); tre nella provincia di Ferrara (una donna di 80 anni e due uomini rispettivamente di 75 e 86 anni); tre nella provincia di Rimini (una donna di 56 anni e due uomini di 77 e 87 anni), quattro nella provincia di Parma (due uomini rispettivamente di 72 e 86 anni e due donne di 76 e 99 anni) e uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 70 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza e Ravenna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.146.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (107, come ieri); 1.187 quelli negli altri reparti Covid (+45).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 11 a Reggio Emilia (-1); 8 a Modena (-2); 31 a Bologna (invariato); 6 a Imola (invariato); 14 a Ferrara (+2); 13 a Ravenna (+2); 2 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (-1); 13 a Rimini (invariato). Nessun ricovero nella provincia di Piacenza, (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 29.667 a Piacenza (+139, di cui 60 sintomatici) 37.323 a Parma (+197, di cui 86 sintomatici), 59.833 a Reggio Emilia (+476, di cui 373 sintomatici), 82.900 a Modena (+513, di cui 247 sintomatici), 105.926 a Bologna (+568, di cui 346 sintomatici), 16.527 casi a Imola (+62, di cui 45 sintomatici), 31.618 a Ferrara (+110, di cui 26 sintomatici), 43.003 a Ravenna (+276, di cui 186 sintomatici), 24.048 a Forlì (+127, di cui 106 sintomatici), 26.880 a Cesena (+143, di cui 104 sintomatici) e 50.934 a Rimini (+310, di cui 214 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, è stato eliminato un caso di decesso in provincia di Bologna, in quanto inserito erroneamente.