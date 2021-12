Imola. Lo spettacolo in programma il 31 dicembre, al teatro Stignani, è annullato, in quanto la Compagnia è in quarantena. Alle 9.46 di questa mattina, infatti, la direzione del teatro ha ricevuto la seguente comunicazione da parte di Ginevra Production, i produttori dello spettacolo “Se devi dire una bugia, dilla grossa”, previsto per il prossimo 31 dicembre al teatro Stignani: “Siamo spiacenti di comunicare che, a tutt’oggi, risultano tre casi di positività fra i componenti della Compagnia in oggetto (…). La Compagnia pertanto è in quarantena in attesa dei responsi dei tamponi molecolari eventualmente prescritti dai rispettivi medici curanti. In questa condizione risulta pertanto impossibile garantire, per causa di forza maggiore, la presenza della Compagnia ad Imola per la rappresentazione del 31 dicembre 2021”.

La rappresentazione è quindi annullata e si procederà al rimborso dei biglietti già venduti. Le modalità per ottenere quello dei biglietti acquistati online tramite Vivaticket o nei punti vendita autorizzati verranno comunicate agli interessati tramite mail dai referenti della piattaforma nei prossimi giorni. Si potrà richiedere il rimborso entro il 10 gennaio.

Gli spettatori che hanno acquistato il biglietto allo sportello del teatro verranno contattati telefonicamente nei prossimi giorni e saranno fornite tutte le istruzioni per richiederlo. Sarà possibile ottenere un rimborso oppure la conversione dei biglietti in voucher da utilizzare nel corso della stagione teatrale di prosa che si svolgerà dal 4 gennaio al 18 settembre 2022.

Per informazioni rivolgersi al front office del teatro 0542/602600.