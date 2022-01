Altra giornata contrassegnata da un numero di contagi relativamente bassi a causa del numero ridotti di tamponi effettuati nella giornata di domenica 2 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia 140 decessi (ieri 133). 68.052 i positivi (ieri 61.046), tasso di positività al 15,3% (ieri 21,9%). Terapie intensive: + 32, ricoverati con sintomi: + 577. I guariti sono 13.379.

In Emilia Romagna 17 decessi (ieri 8): uno in provincia di Parma (1 donna di 83 anni); uno in provincia di Reggio Emilia (1 uomo di 84 anni); sei in provincia di Bologna (2 uomini di 69 e 95 anni e 4 donne di 78, 79, 86 e 96 anni); cinque in provincia di Ferrara (1 donna di 82 anni e 4 uomini di 79, 85, 90 e 97 anni); uno in provincia di Ravenna (1 donna di 101 anni); tre in provincia di Forlì-Cesena (2 uomini di 69 e 74 anni e 1 donna di 79 anni).In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.256.

I positivi odierni sono 8.014 (ieri 9.090) con un indice di positività al 25.7% (ieri 51,9%). 131 i ricoverati nelle terapie intensive, dove il 72,5% non è vaccinato.

Nell’Ausl di Imola 182 positivi (ieri 155). Le persone del circondario ricoverate in terapia intensiva a Bologna sono 9 (come ieri). 10 i guariti (ieri 186), 1.247 i casi attivi (ieri 939).

Terapie intensive: + 32 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 103 (ieri 104), per un totale di 1.351 ricoverati.

I decessi sono 140 (ieri 133), 68.052 i positivi (ieri 61.046), 445.321 tamponi (ieri 278.654). I morti da inizio pandemia sono 137.786, i casi complessivi 6.396.110. Casi attivi: 1.125.052 (nelle 24 ore + 54.515).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 12.333 (+ 577). Isolamenti domiciliari in crescita: 1.111.368 (ieri 1.057.462)

I guariti nelle 24 ore sono 13.379 per un totale di 5.133.272.

17 decessi in Emilia Romagna (ieri 8). I positivi sono 8.014 (ieri 9.090), con 31.140 tamponi (ieri 17.490). 1.207 i guariti. I casi attivi sono 103.826 (+ 6.790), in crescita le terapie intensive: 131 (+ 1) e i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.528 (+ 77).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. In Lombardia: 13.421 nuovi casi nelle 24 ore (ieri 10.425), seguono Emilia Romagna 8.014 (ieri 9.090), Toscana 6.952 (6.367), Campania 6.653 (5.192), Veneto 6.468 (3.816), Lazio 5.614 (7.993), Piemonte 4.583 (2.619), Sicilia 4.384 (3.964), Puglia 3.568 (3.451), Abruzzo 1.990 (1.135), Umbria 1.134 (788), Calabria 1.073 (793).

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

Sono 681 i casi registrati negli ultimi 3 giorni, su 1973 test molecolari e 1329 test antigenici rapidi refertati: 63 fino a 14 anni, 190 dai 15 ai 24 anni, 216 tra i 25 e i 44 anni, 169 tra i 45 e i 64 anni e 43 dai 65 anni in poi. 390 sono sintomatici, 19 individuati tramite contact tracing.22 al momento della diagnosi erano già isolati.

578 guariti, 1350 casi attivi, 17.907 casi totali da inizio pandemia. Salgono a 9 i cittadini del circondario in Terapia Intensiva.

Vaccinazioni

Dall’avvio della campagna sono state circa 250mila le vaccinazioni eseguite sul territorio, 1370 negli ultimi 3 giorni, di cui 122 prime dosi e 1140 terze dosi

Tracciamento dei casi

A causa dell’elevatissimo numero di contagi, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola modifica da oggi le modalità di tracciamento dei casi positivi, a cui si chiede una responsabile collaborazione. Le persone con un test molecolare positivo riceveranno un SMS che li invita a compilare quanto prima possibile un modulo on line (il link viene segnalato nell’SMS) in cui si richiedono alcune informazioni di base. Alla compilazione del modulo on line seguirà l’invio del provvedimento di isolamento. Successivamente, con i tempi previsti dalla normativa a seconda della situazione vaccinale dell’assistito positivo, riceveranno un SMS che fornirà l’appuntamento per il test molecolare di controllo.

I casi positivi già in carico, ai quali è stata eseguita l’intervista telefonica di tracciamento, riceveranno invece una chiamata per concordare l’appuntamento per il test di controllo.

All’esito, se il soggetto si è negativizzato, riceverà il provvedimento di guarigione via mail, in caso contrario dovrà attendere ulteriori comunicazioni.

I contatti stretti di casi accertati devono seguire le regole definite dalla normativa di riferimento. Se asintomatici e vaccinati con 3 dosi o 2 dosi da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 g non entrano in quarantena, ma effettuano auto-sorveglianza per 5 giorni utilizzando mascherine FFP2 per 10 giorni. Se asintomatici e vaccinati con 2 dosi da più di 120 giorni (ma con green pass in corso di validità) sono tenuti a fare 5 giorni di quarantena oltre ad esito negativo di tampone molecolare o antigenico. Se non vaccinati o vaccinati con una sola dose o un ciclo completato da meno di 14 giorni, effettueranno 10 giorni di quarantena con test negativo.

In tutti i casi, qualora insorgano sintomi suggestivi del Covid, i cittadini dovranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la prenotazione di un tampone molecolare.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 566.261 casi di positività, 8.014 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.140 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Sono 131 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+1 rispetto a ieri); l’età media è di 63,2 anni. Sul totale, 95 (quindi il 72,5%) non sono vaccinati (età media 61,2 anni), mentre 36 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.528 (+77 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.

Rispetto ai 9.090 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un -11,8% (-25,8% ieri), mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +5,3% e nelle terapie intensive un +0,8%, sempre rispetto a ieri.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.512.309 dosi; sul totale sono 3.614.837 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90%, mentre quelle con almeno una dose (3.696.550) sono arrivate al 92%, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.427.936.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 4.263 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 74 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 346 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,6 anni.

Sui 4.263 asintomatici, 142 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 59 con gli screening sierologici, 439 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 3.620 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.068 nuovi casi, seguita da Modena (1.181). Poi Ravenna (897), Parma (793), Rimini (715) e Piacenza (609). Quindi Ferrara (535), Reggio Emilia (475), Cesena (353) e Forlì (206). Infine, il Circondario Imolese con 182 nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.597 tamponi molecolari, per un totale di 7.346.025. A questi si aggiungono anche 14.543 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.207 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 448.179. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 103.826 (+6.790). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 102.167 (+6.712), il 98,4% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano diciassette decessi: uno in provincia di Parma (1 donna di 83 anni); uno in provincia di Reggio Emilia (1 uomo di 84 anni); sei in provincia di Bologna (2 uomini di 69 e 95 anni e 4 donne di 78, 79, 86 e 96 anni); cinque in provincia di Ferrara (1 donna di 82 anni e 4 uomini di 79, 85, 90 e 97 anni); uno in provincia di Ravenna (1 donna di 101 anni); tre in provincia di Forlì-Cesena (2 uomini di 69 e 74 anni e 1 donna di 79 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.256.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 10 a Parma (invariato); 14 a Reggio Emilia (+1); 15 a Modena (invariato); 31 a Bologna (+2); 9 a Imola (invariato); 19 a Ferrara (invariato); 13 a Ravenna (-2); 1 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (invariato); 15 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 32.567 a Piacenza (+609, di cui 129 sintomatici), 42.906 a Parma (+793, di cui 133 sintomatici), 65.174 a Reggio Emilia (+475, di cui 425 sintomatici), 90.409 a Modena (+1.181, di cui 579 sintomatici), 116.411 a Bologna (+2.068, di cui 934 sintomatici), 17.907 casi a Imola (+182, di cui 102 sintomatici), 35.785 a Ferrara (+535, di cui 9 sintomatici), 49.458 a Ravenna (+897, di cui 609 sintomatici), 27.006 a Forlì (+206, di cui 177 sintomatici), 30.830 a Cesena (+353, di cui 234 sintomatici) e 58.618 a Rimini (+715, di cui 420 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 16 casi: 14 in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, e 2 perché giudicati non Covid-19.