Castel San Pietro (Bo). La notte di San Silvestro è stata distrutta la statua di Gesù Bambino nel presepe allestito dal Comune in piazza XX Settembre.

“Ciò che è accaduto a Castello la scorsa notte è accaduto anche: a Ciliverghe di Mazzano e a Flero, in provincia di Brescia, a Bucaletto in provincia di Potenza – denuncia il Popolo della Famiglia con il referente provinciale Marco Dall’Olio -, mentre in un quartiere di Busto Arsizio la statua di Gesù è stata addirittura rubata. Non può perciò considerarsi un episodio isolato ma un fenomeno presente nel nostro paese e certamente sottovalutato dai media”.

Bene ha fatto il sindaco Fausto Tinti ad attivare la Polizia Locale per individuare e punire i responsabili di questo stupido atto vandalico.

“Non si posso certo mettere sullo stesso piano i fatti accaduti in questi giorni alle rappresentazioni del presepe in diversi Comuni italiani con le persecuzioni delle minoranze cristiane da parte delle religioni prevalenti ma è lampante come in Italia e in altri paesi europei insista una recrudescenza di questi episodi di odio del Cristianesimo – continua Dall’Olio -. Il Popolo della Famiglia è attento a questa tematica e denuncia apertamente quanto accaduto richiamando anche le altre forze politiche a farlo perché, oltre alla evidente violazione della legge, lede la sensibilità di tanta parte della popolazione che per fede o anche solo per tradizione riconosce la radice cristiana del presepe e il suo profondo significato”.