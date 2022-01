Imola. Dopo un’edizione 2021 connotata dall’assenza di eventi in presenza ma anche dalla gradita novità del concorso “Fantaveicoli 24.0 – Un video per Carnevale”, l’Amministrazione comunale, grazie a condizioni sanitarie mutate rispetto all’anno scorso per la prosecuzione della campagna vaccinale, ha deciso di proporre per il 2022 una edizione “rinnovata” del Carnevale dei fantaveicoli, la 25esima, proponendo due concorsi, in attesa di definire, alla luce della situazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, le modalità di realizzazione degli eventi in presenza. Ricordiamo che la domenica di Carnevale quest’anno cade il 27 febbraio.

Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni. Si riparte quindi da questi temi, che rendono da sempre il carnevale imolese unico in Italia, per un’edizione “speciale” 2022.

Novità dell’anno è la definizione di un tema: la Bicicletta. Un veicolo che rappresenta al tempo stesso tradizione e innovazione, che ha una storia che viene da lontano, che unisce generazioni di imolesi, ma è anche il mezzo di trasporto più ecologico che tutti noi possiamo utilizzare per contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria nella nostra città.

I concorsi indetti per l’edizione 2022 del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono invece due: Carnevale dei Fantaveicoli 25.0 “Tutti in bici”, con tre tipologie di partecipanti: “Fantaveicoli”, “Maschere” e “Pimp my bike: maschere e biciclette” (quest’ultimo dedicato ai giovanissimi, 0-14 anni); Fantaveicoli 25.0 Un video per Carnevale.

“Mobilità sostenibile, riciclo e riuso sono da sempre la tematica che contraddistingue il Carnevale dei fantaveicoli. Quest’anno abbiamo scelto di rafforzare il tema bicicletta e declinare una caratteristica emersa con la pandemia, ovvero il fatto che sia un mezzo che garantisce il distanziamento fisico. È in questa chiave che abbiamo introdotto la novità della categoria pimp my bike, dedicata a giovanissime e giovanissime; l’occasione per fare della propria bicicletta, trasformata con fantasia, il mezzo per vivere a pieno il carnevale rispettando le distanze”, dichiarano gli assessori alla Cultura, Giacomo Gambi e all’Ambiente e Mobilità sostenibile, Elisa Spada.

Le tipologie in concorso – Per quanto riguarda il concorso Carnevale dei Fantaveicoli 25.0 “Tutti in bici” sono previste tre tipologie di partecipanti: fantaveicoli; maschere e pimp my bike: maschere e biciclette. I fantaveicoli sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi. Devono rispecchiare il tema dell’anno e lo spirito del Carnevale, essere ironici, colorati, burleschi, mascherati, possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Per quanto riguarda le maschere, si potrà partecipare in forma individuale o in gruppo. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema “bicicletta”, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso. Infine, pimp my bike: maschere e biciclette è riservato ai bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema e decorare le loro biciclette con tutta la propria creatività e ingegno, utilizzando materiali ecologici e di recupero.

Per quanto riguarda il concorso Fantaveicoli 25.0 Un video per Carnevale si potrà presentare un video o analogo prodotto multimediale dedicato ai temi del riciclo e della mobilità sostenibile. Non è posto alcun limite alla fantasia e allo sviluppo del tema scelto, a parte il riferimento obbligato al carnevale ed al tema indicato quest’anno, ovvero la bicicletta. I video potranno essere di taglio informativo/divulgativo o giornalistico. Potranno rappresentare performance artistiche ispirate al tema. Potranno essere dei veri e propri documentari o utilizzare sequenze di immagini, disegni, didascalie e basi musicali. Potranno essere presentati anche in video le fasi del progetto e della costruzione di un fantaveicolo, di una maschera o di un oggetto artistico costruiti utilizzando materiale di riuso.

La partecipazione è libera e gratuita – La partecipazione ai concorsi è libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, scuole, tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta.

Premi per entrambi i concorsi – Come ogni anno, per valorizzare la creatività dei partecipanti e riconoscere lo sforzo e il lavoro intrapreso nella creazione di un Fantaveicolo ecologico, sono istituiti una serie di premi che verranno attribuiti a coloro che avranno saputo interpretare al meglio il tema di questa edizione. Sono previste diverse categorie di premi per entrambi i concorsi banditi per l’edizione 2022.

Per il concorso Carnevale dei Fantaveicoli 25.0 “Tutti in bici”, per ognuna delle tre tipologie proposte, sono stati pensati una serie di premi che i partecipanti potranno conquistare dando libero sfogo al proprio estro e creatività. Come tutti gli anni, una particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado alle quali è dedicata una categoria di premi a parte. Quale miglior occasione infatti, per i giovani studenti e studentesse, per confrontarsi con temi di attualità (ecologia, energie rinnovabili, riuso e riciclo) senza dimenticare il divertimento del Carnevale e, perché no, un po’ di sana competizione.

Ulteriore occasione per riflettere sui temi scelti per quest’anno sarà anche il concorso “Fantaveicoli 25.0 Un video per Carnevale”. Per il secondo anno infatti, si potrà realizzare un video rispettando il tema di questa edizione, allettati, così come per il concorso “tradizionale”, dalla prospettiva di essere premiati e di vedere la propria creazione trasmessa sui canali ufficiali del Comune e della manifestazione.

Le giurie, appositamente nominate per entrambi i concorsi, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green. Una menzione speciale potrà essere attribuita in entrambi i concorsi, sia a video che a creazioni particolarmente significative.

Nell’attesa di conoscere le condizioni alle quali si potrà svolgere la manifestazione di presentazione, seguendo lo sviluppo dell’attuale emergenza sanitaria e con la volontà di garantire un massimo livello di sicurezza, l’invito è di consultare i regolamenti dei due concorsi e scegliere per quale categoria, oppure anche per tutte e due, proporre le proprie invenzioni.

Come si partecipa – Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro il 15 febbraio 2022 . Il video realizzato potrà essere inviato allo stesso indirizzo (attivita.culturali@comune.imola.bo.it) utilizzando WeTransfer o altre modalità di trasferimento on line sempre entro il 15 febbraio 2022.

Tutte le informazioni, i regolamenti e i moduli per iscriversi ai concorsi sono disponibili sul sito del Comune di Imola www.comune.imola.bo.it.

Informazioni: Comune di Imola Servizio Attività culturali piazza Gramsci 21 – Imola tel. 0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it