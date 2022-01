Imola. Tempo di bilanci per la sezione Aia degli arbitri di calcio imolesi. I mesi appena trascorsi sono stati etichettati dal mondo del calcio come quelli “della ripartenza” ed infatti i campionati dilettantistici e giovanili hanno avuto regolare svolgimento e anche gli arbitri e gli assistenti nazionali e regionali sia per il calcio a 11 che per il calcio a 5 sono tornati a calcare i campi di calcio e i parquet di tutta Italia e di tutta la Regione.

In questa fase dove emerge un po’ di incertezza sulla ripresa delle attività per il 2022 la sezione di Imola può comunque brindare a tre passaggi di categoria per tre diversi arbitri: sono infatti stati promossi dalla Prima Categoria alla Promozione Matteo Zauli e Alessandro Cappello, mentre Andrea Zollo entrerà nell’organico regionale per dirigere incontri di prima categoria.

“La sezione di Imola è in salute – afferma il Presidente Luca Marzari -, lo testimoniamo i recenti passaggi di categoria, ma soprattutto i risultati del recente corso arbitri che ha portato 10 giovanissimi ragazzi ad approcciare questa disciplina. Inoltre abbiamo già ricevuto diverse nuove richieste che ci spingono a far partire un nuovo corso per arbitri già dal mese di gennaio e per il quale stiamo per chiudere le iscrizioni.”

Gli obiettivi per il 2022 sono quindi molto chiari: continuare sulla strada del perfezionamento tecnico e degli allenamenti per poter raccogliere a fine stagione nuovi successi e nuovi passaggi di categoria, concludere l’inserimento dei nuovi arbitri e dei ragazzi che parteciperanno al nuovo corso continuando a servire il mondo del calcio dilettantistico locale.