Imola. “La scuola deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire”. Forte e chiara la presa di posizione di Maria Scermino, una delle portavoce di “Priorità alla scuola” il primo giorno della ripresa, il 7 gennaio, con diversi banchi vuoti.

“Trovo che la richiesta, a livello nazionale, dei Presidi italiani di fare almeno 2-3 settimane di dad (didattica a distanza) dopo le vacanze natalizie – continua la Scermino – sia profondamente sbagliata. Dire ‘chiudiamo la scuola e basta’ non ha senso sia perché la crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus si è verificata proprio durante il periodo di chiusura degli istituti d’istruzione sia perché se mancano gli insegnanti e non ci sono i supplenti, non ci sono nemmeno per la dad. I presidi dovrebbero invece chiedere ulteriori fondi per il tracciamento”.

Ma soprattutto per Priorità alla scuola Imola “il problema non è stato solo rientrare, ma restare aperti. Ora è uscita la nota ministeriale per la gestione del contagio in ambito scolastico: indicazioni (non chiarissime) che dovranno essere recepite a livello regionale e poi dalle Ausl.

Per il momento, una sola certezza. Mentre per il resto dei cittadini, l’Ausl di fatto molla gli ormeggi del tracciamento dei contatti, nella scuola si procede con tracciamenti completi non applicando sempre quanto altrimenti previsto normalmente per i privati cittadini”.

Infine, Priorità alla scuola Imola sottolinea che “vista la situazione e in attesa di una risposta alla nostra lettera aperta sottoscritta da circa

350 persone, chiediamo al direttore dell’Ausl, Andrea Rossi, che vengano applicate a tutti gli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse, indipendentemente dalla classe frequentata, le stesse imposizioni di isolamento e quarantena previste per legge. Inoltre, che il personale militare in sostegno alle Ausl sia messo a Imola anche a disposizione del tracciamento scolastico”.