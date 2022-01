Con l’indice Rt a 1,38 l’Emilia Romagna da lunedì 10 gennaio finisce in zona gialla.

Le regole per la zona gialla >>>>

L’analisi della cabina di regia

Si osserva un drastico peggioramento dell’epidemia con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.700 casi per 100.000 abitanti. La velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio è ulteriormente aumentata nella maggior parte delle regioni Italiane.

Per la prima volta si osservano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto.

La maggior parte del Paese si colloca a Rischio Alto o a Rischio Moderato con alta probabilità di progressione a rischio Alto: 10 Regioni italiane sono classificate a rischio Alto (o equiparate a rischio Alto) di una epidemia non controllata e non gestibile e 6 Regioni/PA si collocano a rischio Moderato con alta probabilità di progressione a rischio Alto, nel caso fosse mantenuta l’attuale trasmissibilità.

La aumentata pressione sui servizi ospedalieri osservata nell’ultima settimana, associata alle progressive evidenze che arrivano da altri Paesi Europei, rende necessario invertire rapidamente la tendenza per evitare condizioni di estremo sovraccarico dei servizi sanitari, già oggi fortemente impegnati.

L’attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza pari ad oltre 20 volte la soglia dei 50 casi settimanali per 100.000 abitanti non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento che si conferma in continua e costante diminuzione.

La situazione odierna

Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna i positivi sono 14.901 (ieri 17.119) con 68.271 tamponi (ieri 36.779), indice di positività al 21,8% (ieri 46,5%).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni).

Nell’Ausl di Imola è stato ridefinito il numero dei contagi dal 5 al 7 gennaio: 1.184 casi. 689 guariti, 4004 casi attivi, 20.579 casi totali da inizio pandemia. Sono 8 i ricoverati nelle terapie intensive (- 1).

In regione segnalati 27 decessi (ieri 15): uno in provincia di Piacenza (un uomo di 58 anni); cinque in provincia di Parma (due uomini, di 79 e 88 anni, e 3 donne, rispettivamente di 77, 82 e 95 anni); uno a Reggio Emilia (una donna di 84 anni); sette in provincia di Bologna (due donne, di 80 e 83 anni, e 5 uomini, rispettivamente di 73, 74 anni, due di 79 anni – di cui uno deceduto a Ravenna – e uno di 88 anni); uno in provincia di Ferrara (una donna di 89 anni); cinque in provincia di Ravenna (4 donne, di 70, 78, 84 e 87 anni, e un uomo di 85 anni); quattro in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 95 anni, e 3 uomini, di 74, 76 e 87 anni); due a Rimini (entrambi uomini, di 81 e 83 anni). Nessun decesso nel modenese. Un decesso infine riguarda una persona residente fuori regione: una donna di 63 anni, la cui morte è stata registrata dall’Ausl della Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.362.

Nelle ultime 24 ore in Italia 184 decessi (ieri 223). I positivi nelle 24 ore sono 197.552 (ieri 108.304), tasso di positività al 16,2% (ieri 22%). Terapie intensive: + 58, ricoverati con sintomi: + 339. I guariti sono 52.529.

FAQ sulle misure adottate con o senza green pass >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Green pass sui luoghi di lavoro, tutte le FAQ >>>>

Le zone in cui è divisa l’Italia (le modifiche entreranno in vigore dal 10 gennaio)

Zona bianca: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta;

Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La tabella delle attività consentite in base alle varie zone >>>>

Aggiornamento ore 12 dell’8 gennaio (dati del 7 gennaio)

Terapie intensive: + 58 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 154 (ieri 120), per un totale di 1.557 ricoverati.

I decessi sono 184 (ieri 223), 197.552 positivi (ieri 108.304), 1.220.266 tamponi (ieri 492.172). I morti da inizio pandemia sono 138.881, i casi complessivi 7.281.297. Casi attivi: 1.818.893 (nelle 24 ore + 144.822).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 14.930 (+ 339). Isolamenti domiciliari: 1.802.406 (ieri 1.657.981).

I guariti nelle 24 ore sono 52.529 per un totale di 5.323.523.

27 decessi in Emilia Romagna (ieri 15). I positivi sono 14.901 (ieri 17.119), con 68.271 tamponi (ieri 36.779). 2.820 i guariti. I casi attivi sono 183.941 (+ 12.054), in crescita le terapie intensive: 144 (+ 4) e i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.873 (+ 25).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. In Lombardia: 48.808 nuovi casi nelle 24 ore (ieri 18.667), seguono Campania 13.364 (9.739), Toscana 15.892 (7.567), Piemonte 18.220 (7.652), Veneto 21.056 (6.846), Lazio 14.850 (11.905), Emilia Romagna 14.901 (ieri 17.119), Sicilia 12.425 (9.248), Puglia 8.980 (5.581), Abruzzo 5.479 (1.540), Umbria 3.775 (1.084), Friuli Venezia Giulia 4.564 (1.994), Provincia di Trento 3.046 (972), Liguria 2.423 (1.946), Calabria 2.576 (1.469), Marche 2.318 (1.033), Provincia Bolzano 2.226 (827), Sardegna 1.080 (1.562), Basilicata 742 (963), Molise 145 (207), Valle d’Aosta 682 (383).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

Con l’allineamento dati di oggi sono 1184 i casi positivi registrati, emersi tra il 5 ed il 7 gennaio. 123 di età fino a 14 anni, 241 dai 15 ai 24 anni, 354 tra i 25 e i 44 anni, 382 tra i 45 e i 64 anni e 84 dai 65 anni in poi. 460 sono sintomatici, 17 individuati tramite contact tracing.

689 guariti, 4004 casi attivi, 20.579 casi totali da inizio pandemia.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 659.235 casi di positività, 14.901 in più rispetto a ieri, su un totale di 68.271 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 21,8%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873 (+25 rispetto a ieri), età media 68,7 anni.

Rispetto ai 17.119 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -13%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’1,4%, quelli delle terapie intensive del 2,9%.

Report vaccinazioni con il rapporto Covid vaccinati – non vaccinati 21 dicembre 2021 >>>>

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 8.719.893 dosi; sul totale sono 3.628.907 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi già fatte sono 1.591.559.

Sui 14.901 nuovi positivi, 10.010 sono asintomatici. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,5 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.149 nuovi casi, seguita da Modena (2.522), Rimini (2.331). Poi Ravenna (1.272), il Circondario Imolese (che oggi, con 1.184 nuovi positivi, recupera i dati non comunicati nei giorni scorsi per problemi tecnici), Cesena (1.124), Parma (1.015). Quindi Reggio Emilia (946), Forlì (716), Piacenza (482) e, infine, Ferrara (160).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.732 tamponi molecolari, per un totale di 7.490.811. A questi si aggiungono anche 35.539 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.820 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 460.932. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 183.941 (+12.054). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 181.924 (+12.025), il 98,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 27 decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 58 anni); cinque in provincia di Parma (due uomini, di 79 e 88 anni, e 3 donne, rispettivamente di 77, 82 e 95 anni); uno a Reggio Emilia (una donna di 84 anni); sette in provincia di Bologna (due donne, di 80 e 83 anni, e 5 uomini, rispettivamente di 73, 74 anni, due di 79 anni – di cui uno deceduto a Ravenna – e uno di 88 anni); uno in provincia di Ferrara (una donna di 89 anni); cinque in provincia di Ravenna (4 donne, di 70, 78, 84 e 87 anni, e un uomo di 85 anni); quattro in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 95 anni, e 3 uomini, di 74, 76 e 87 anni); due a Rimini (entrambi uomini, di 81 e 83 anni). Nessun decesso nel modenese. Un decesso infine riguarda una persona residente fuori regione: una donna di 63 anni, la cui morte è stata registrata dall’Ausl della Romagna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.362.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 14 a Parma (+2); 16 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri); 15 a Modena (+4); 29 a Bologna (-1); 8 a Imola (-1); 19 a Ferrara (-1); 15 a Ravenna (+1); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (+1); 17 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 34.697 a Piacenza (+482, di cui 51 sintomatici), 49.340 a Parma (+1.015, di cui 9 sintomatici), 75.005 a Reggio Emilia (+946, di cui 701 sintomatici), 108.963 a Modena (+2.522, di cui 109 sintomatici), 134.883 a Bologna (+3.149, di cui 1.205 sintomatici), 20.579 casi a Imola (+1.184, di cui 460 sintomatici), 41.118 a Ferrara (+160, di cui 2 sintomatici), 58.278 a Ravenna (+1.272, di cui 579 sintomatici), 30.786 a Forlì (+716, di cui 416 sintomatici), 36.271 a Cesena (+1.124, di cui 511 sintomatici) e 69.315 a Rimini (+2.331, di cui 848 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 7 casi, di cui 2 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, e 5 giudicati casi non Covid 19.