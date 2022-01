Faenza. Il comitato autorganizzato “Ecopacifisti contro il Green Pass” organizza per sabato 8 gennaio in Piazza del Popolo a Faenza, dalle ore 14,30 alle ore 16, un sit in pacifico di protesta “contro il Green Pass, contro ogni discriminazione, contro ogni repressione, contro l’obbligo vaccinale e contro lo stato di emergenza. Per la democrazia, per la pace, per i diritti umani, per la libertà dell’arte e della scienza, per l’accoglienza di cure e culture diverse”.



Vi sarà la testimonianza di Patrizia Gentilini (medico oncologo componente del Cmsi – Commissione medico scientifico indipendente) che parlerà di rischi e benefici dei vaccini anti Covid, stili di vita e danni derivanti dall’inquinamento.