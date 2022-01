Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 35 decessi (ieri 16), i positivi sono 17.550, comprensivi di 3.550 casi registrati a Piacenza nei giorni scorsi e non segnalati (ieri 14.194) con 78.623 tamponi (ieri 38.530), indice di positività al 17.8% (ieri 36,8%). L’età media dei nuovi positivi è di 38 anni.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (+1 rispetto a ieri); l’età media è di 61,9 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 73,7%, mentre 40 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,1 anni).

Nell’Ausl di Imola due decessi: una donna di 78 anni residente a Bologna isolata nel nostro territorio, e un uomo di 70 anni di Imola. I nuovi casi sono 603 (ieri 411). Non è possibile definire il tasso di positività in quanto non viene segnalato il n umero dei tamponi effettuati. Sono 8 i ricoverati nelle terapie intensive (+ 1).

In regione segnalati 35 decessi (ieri 16): due in provincia di Piacenza (un uomo di 81 e una donna di 92 anni), uno a Parma (un uomo di 80 anni), tre in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 82 anni e due donne di 81 e 87 anni), due in provincia di Modena (un uomo di 86 anni e una donna di 63 anni), cinque in provincia di Bologna (due uomini di 64 e 85 anni e tre donne di 78, 98 e 101 anni), uno a Imola (un uomo di 70 anni), cinque in provincia di Ferrara (tre uomini di 64, 68 e 82 anni e due donne di 53 e 74 anni), cinque in provincia di Ravenna (due uomini di 74 e 77 anni e tre donne di 79, 88, 91 anni), sei in provincia di Forlì-Cesena (tre uomini di 44, 71 e 79 anni e tre donne di 76, 94 e 97 anni), cinque in provincia di Rimini (quattro uomini di cui uno di 73, uno di 78, due di 88 anni e una donna di 88 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.429.

Nelle ultime 24 ore in Italia 294 decessi (ieri 227). 220.532 positivi (ieri 101.762), con 1.375.514 tamponi (ieri 612.821), per un tasso di positività al 16% (ieri 16,6%). Terapie intensive: + 71, ricoverati con sintomi: + 727. I guariti sono 90.456.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria,

Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Dal 10 gennaio si aggiungono: Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta.

Aggiornamento ore 12 dell’11 gennaio (dati del 10 gennaio)

Terapie intensive: + 71 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 185 (ieri 114), per un totale di 1.677 ricoverati.

I decessi sono 294 (ieri 227), 220.352 positivi (ieri 101.762) con 1.375.514 tamponi (ieri 612.821). I morti da inizio pandemia sono 139.559, i casi complessivi 7.774.863. Casi attivi: 2.134.139 (nelle 24 ore + 129.542).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 17.067 (+ 727). Isolamenti domiciliari: 2.115.395 (ieri 1.986.651).

I guariti nelle 24 ore sono 90.456 per un totale di 5.500.938.

35 decessi in Emilia Romagna (ieri 16). I positivi sono 17.550 (ieri 14.194), con 78.623 tamponi (ieri 38.530). 3.524 i guariti. I casi attivi sono 229.128 (+ 17.036), in crescita le terapie intensive: 152 (+ 1) e i ricoverati negli altri reparti Covid: 2.166 (+ 123).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. In Lombardia 45.555 nuovi casi nelle 24 ore (ieri 14.581), seguono Campania 30.042 (13.107), Toscana 16.290 (5.790), Piemonte 18.607 (8.571), Veneto 21.504 (7.492), Lazio 12.788 (9.440), Emilia Romagna 17.550 (ieri 14.194), Sicilia 13.231 (7.803), Puglia 7.287 (2.813), Abruzzo 4.996 (2.372), Umbria 3.090 (1.063), Friuli Venezia Giulia 4.187 (1.601), Provincia di Trento 3.052 (1.164), Liguria 9.267 (2.204), Calabria 2.189 (1.616), Marche 1.745 (879), Provincia di Bolzano 3.041 (1.135), Sardegna 983 (1.792), Basilicata 852 (302), Molise 560 (393), Valle d’Aosta 671 (450).

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

603 i nuovi casi positivi. 85 di età fino a 14 anni, 85 dai 15 ai 24 anni, 190 tra i 25 e i 44 anni, 195 tra i 45 e i 64 anni e 48 dai 65 anni in poi.

Purtroppo oggi vengono segnalati due decessi: una donna di 78 anni residente a Bologna isolata nel nostro territorio, e un uomo di 70 anni di Imola.

289 i guariti. Sono 4450 i casi attivi mentre sono 22.079 i casi totali da inizio pandemia. Salgono a 8 i cittadini del circondario in Terapia intensiva ricoverati tra Imola e Bologna.

Vaccinazioni

Dall’avvio della campagna vaccinale sono state più di 260mila le vaccinazioni eseguite sul territorio (nei soli hub aziendali ieri sono state vaccinate 1240 persone: di cui 998 terze dosi, 109 seconde dosi e 133 prime dosi).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 711.706 casi di positività, 14.000 in più rispetto a ieri, su un totale di 78.623 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 17,8%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (+1 rispetto a ieri); l’età media è di 61,9 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 73,7%, mentre 40 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,1 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.166 (+123 rispetto a ieri, +6%), età media 68,4 anni.

Rispetto ai 14.194 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -1,4%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano del 6%, quelli delle terapie intensive dello 0,7%.

Nei dati comunicati oggi al ministero della Salute, ai 14milanuovi casi odierni sono stati sommati altri 3.045 casi di positività in provincia di Modena e 3.550 casi di positività in provincia di Piacenza riferiti ai giorni scorsi, recuperati perché non ancora registrati.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.850.186 dosi; sul totale sono 3.638.571 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi già fatte sono 1.692.446.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna (2.578), poi Parma (2.147) e Modena (2.018); seguono Rimini (1.628) e Ravenna (1.397): quindi Cesena (889), Reggio Emilia (773), Piacenza (746); infine Ferrara (614), Forlì (607) e Circondario Imolese (603).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.674 tamponi molecolari, per un totale di 7.576.114. A questi si aggiungono anche 45.949 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.524 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 468.149. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 229.128 (+17.036). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 226.810 (+16.912), il 99% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 35 decessi: due in provincia di Piacenza (un uomo di 81 e una donna di 92 anni), uno a Parma (un uomo di 80 anni), tre in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 82 anni e due donne di 81 e 87 anni), due in provincia di Modena (un uomo di 86 anni e una donna di 63 anni), cinque in provincia di Bologna (due uomini di 64 e 85 anni e tre donne di 78, 98 e 101 anni), uno a Imola (un uomo di 70 anni), cinque in provincia di Ferrara (tre uomini di 64, 68 e 82 anni e due donne di 53 e 74 anni), cinque in provincia di Ravenna (due uomini di 74 e 77 anni e tre donne di 79, 88, 91 anni), sei in provincia di Forlì-Cesena (tre uomini di 44, 71 e 79 anni e tre donne di 76, 94 e 97 anni), cinque in provincia di Rimini (quattro uomini di cui uno di 73, uno di 78, due di 88 anni e una donna di 88 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.429.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (+1), 19 a Parma (+3); 19 a Reggio Emilia (-1); 16 a Modena (+2); 30 a Bologna (-1); 8 a Imola (+1); 20 a Ferrara (invariato rispetto a ieri); 14 a Ravenna (-1); 2 a Forlì (-1); 4 a Cesena (invariato); 16 a Rimini (-2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 39.563 a Piacenza (+4.296, compresi anche i casi dei giorni passati comunicati oggi), 54.198 a Parma (+2.147), 79.634 a Reggio Emilia (+773), 115.441 a Modena (+5.063, anche in questo caso compresi i casi dei giorni passati comunicati oggi), 144.659 a Bologna (+2.578), 22.079 casi a Imola (+603), 44.773 a Ferrara (+614), 63.456 a Ravenna (+1.397), 33.170 a Forlì (+607), 39.858 a Cesena (+889) e 74.875 a Rimini (+1.628).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 7 casi: 5 positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 2 in quanto giudicati non casi COVID-19.

