Imola. In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, in questi giorni sono in corso gli open day di tutte le scuole di ogni ordine e grado, prevalentemente in modalità on line e, laddove in presenza, con numeri contingentati nel rispetto di tutte le condizioni dettate da questo periodo particolare che stiamo vivendo.

“Gli open day sono momenti preziosi, durante i quali i genitori prendono contatto diretto con gli insegnanti ed i servizi scolastici in cui iscriveranno i propri figli e questo rappresenta un grande valore aggiunto. Mentre è in corso un anno scolastico reso ancora una volta più difficile dall’emergenza pandemica, il mondo della scuola imolese è in cammino verso il prossimo anno scolastico, al via a settembre 2022. La comunità scolastica locale si conferma un patrimonio qualificato e prezioso e anche nelle famiglie vi è sempre questa consapevolezza, unita a una grande attenzione”, commenta Fabrizio Castellari, vicesindaco ed assessore alla Scuola.

Sabato scorso lo stesso Castellari ha fatto visita all’open day che si è svolto nelle scuole comunali dell’Infanzia Sante Zennaro e Fontanelle, incontrando diversi insegnanti e genitori.

“Anche in quei brevi momenti di visita ho colto le sensazioni sopra descritte. Inoltre è stata l’occasione per rinnovare l’enorme gratitudine ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado ed alle famiglie per il difficile passaggio che la scuola, tutta insieme, sta vivendo e sopportando, con la speranza che quanto prima si possa tornare alla normalità, superando l’emergenza” ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla Scuola.

Dall’infanzia alla secondaria di 1.o grado sono interessati 1.800 bambini/e – Ricordiamo che nelle scorse settimane la giunta comunale ha approvato i bandi di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 per l’accesso alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla secondaria di primo grado. Il provvedimento interessa circa 1.800 fra bambini/e e altrettante famiglie, che hanno tempo fino al 28 gennaio 2022 per presentare la domanda di iscrizione rispettivamente alla scuola dell’Infanzia, al primo anno della scuola primaria ed al primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Si tratta dei nati negli anni 2017-2018-2019 (in particolare 2019) e nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2020 residenti nel Comune di Imola per chi si iscrive alle scuole dell’Infanzia; dei nati nel 2016 (obbligati) e nati dall’1° gennaio al 30 aprile 2017 (anticipatari) per chi si iscrive al primo anno della scuola primaria residenti/domiciliati nel Comune di Imola; degli alunni e delle alunne che attualmente frequentano la classe 5a della scuola primaria, residenti/domiciliati nel Comune di Imola per la scuola secondaria di primo grado.

I bandi con tutte le informazioni per le iscrizioni sono consultabili online sul sito del Comune https://www.comune.imola.bo.it/scuole-formazione oltre che in ciascuna delle scuole interessate.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, l’offerta dei posti è suddivisa fra 3 gestori del servizio: il Comune, con 23 sezioni proprie; la scuola statale, con 27 sezioni e il privato paritario, con 19 sezioni. Per la scuola primaria l’offerta si suddivide in tempo ordinario – dalle 27 alle 30 ore settimanali – e tempo pieno – 40 ore settimanali – e riguarda i 6 istituti comprensivi statali e l’istituto comprensivo paritario San Giovanni Bosco.

Per le scuole secondarie di primo grado l’offerta è articolata prevalentemente su 6 giorni, dal lunedì al sabato, con alcuni corsi anche su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Inoltre, c’è la possibilità per le scuole secondarie di primo grado di scegliere la seconda lingua straniera offerta dai singoli corsi, oppure l’inglese potenziato, stante che la prima lingua straniera per tutti è l’inglese.