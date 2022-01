Castel San Pietro (Bo). I cittadini in difficoltà o impossibilitati a uscire di casa, perché contagiati o in quarantena in seguito a contatti con positivi, e che hanno necessità dei servizi forniti dai volontari del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC), ad esempio consegna di farmaci e spesa o ritiro spazzatura, possono chiamare il numero dell’Ufficio comunale Solidarietà 051 6954198 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 8,30-12,30, il martedì anche 15-16 e il giovedì anche 15-17,45) oppure il cellulare 340 7361910 (risponde il vicesindaco Andrea Bondi). Un servizio davvero apprezzabile che dovrebbe essere preso come esempio anche da altri Comuni del Circondario.

#iocomprodacasa

L’Amministrazione comunale di Castello mette a disposizione dei cittadini il servizio #iocomprodacasa che attraverso il sito web istituzionale www.cspietro.it promuove le attività economiche del territorio che fanno consegne a domicilio.

Sono attualmente 62 gli operatori economici aderenti, classificati in 10 diverse categorie: “Ristorazione” (23), “Alimentari” (11), “Prodotti agricoli” (16), “Igiene personale” (3), “Farmacie e parafarmacie” (2), “Erboristerie” (2), “Cartolibrerie” (2), “Prodotti per la Pulizia” (1), “Officine” (1), “Giochi e Giocattoli” (1).

E’ davvero facile consultare la sezione #iocomprodacasa. Si accede dalla home page del sito. Da pc o tablet basta cliccare sul riquadro evidenziato con lo sfondo rosso inserito nel menù principale, che si trova nella fascia blu sotto il logo del Comune. Invece da smartphone bisogna cliccare sui quattro trattini orizzontali di fianco al logo del Comune per entrare nel menù principale dove si trova la sezione #iocomprodacasa.

In primo piano si trovano le informazioni per le attività che desiderano aderire e subito dopo l’elenco delle categorie merceologiche fra cui i cittadini possono scegliere per chiedere la consegna dei prodotti.

Il servizio è stato istituito nell’aprile 2020 per volontà del sindaco Fausto Tinti con l’obiettivo di far incontrare la domanda dei cittadini e l’offerta da parte delle imprese locali, non solo nel periodo del lockdown, ma anche e soprattutto nelle fasi successive, e da allora la sezione del sito ad esso dedicata è sempre rimasta in evidenza nella home page.