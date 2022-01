Mauro Conti è nato a Bologna nel 1959.

1980-1990 –Poesie e racconti escono su riviste edite a Bologna. Partecipa a reading poetici e performance. Sei Racconti Fantastici sono rappresentati presso la Biblioteca di Sasso Marconi. Fonda diversi gruppi rock, scrivendo testi e musiche partecipando nel 1986 e ’87 alla rassegna bolognese “Centofiori Rock Festival”.

1990-2000 – Scrive sulle riviste Le Voci della Luna di Sasso Marconi e O di Imola. Pubblica il libro di viaggi Strade Dell’Est, Edizioni Il Ponte Vecchio (Cesena), con prefazione del poeta Davide Argnani. È ideatore della rivista internazionale semestrale di mail-art Ov/Est Underground uscita in 12 numeri.

2000-2010 – Partecipa alla scrittura della Guida Turistica-Gastronomica dell’Alta Valle del Sillaro e alla ideazione del Video Prima che giunga sera. Il racconto Saluti ottiene il 2° premio al concorso dell’editore Discanti. Partecipa a diverse associazioni culturali del territorio.

2010-2021 – Pubblica la silloge di poesia Frammenti Dell’Esistere e Some Like It Hot. Per le edizione “Tempo al Libro” di Faenza esce la raccolta Suonatori o ballerini e altri racconti. Incide i CD musicali The Majakovski’s Suicide Vol.1 – The Majakovski’s Suicide Vol 2 – Suona dal vivo in diversi locali della Romagna e in Veneto. Partecipa al progetto on-line organizzato dal “Festival di Santarcangelo” Dream-Suk con il progetto Cartoline dal futuro 12 collage da le Città Invisibili di I. Calvino. Quattro racconti, Cronache da un confine, escono sul giornale on-line Leggilanotizia.it di Imola seguiti da altri racconti. Il progetto Cartoline dal futuro è presentato ed esposto al Centro giovanile Cà Vaina di Imola. Due mostre di disegni a china e acquarelli vengono esposte nel comune di Castel del Rio. Pubblica il CD musicale – Des Chanson presque d’Amour.