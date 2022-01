Imola. Incidente fra due auto il 14 gennaio verso le 13 in una zona, all’incrocio fra via Tiro a segno e via Santa Lucia, ritenuta da alcuni cittadini pericolosa e in effetti piuttosto stretta.

Una Hyundai Tucson, con alla guida una donna di 56 anni di Casalecchio di Reno con una passeggera di 69 anni residente a Imola, stava andando da via Tiro a segno verso via Santa Lucia quando, in coincidenza con l’incrocio, si è scontrata con una Fiat Tipo, al volante c’era una donna 31enne di Imola che stava immettendosi verso via Pirandello.

L’urto è stato piuttosto forte, la Hyundai assai danneggiata ha terminato la sua corsa in via Vico Garbesi mentre la Tipo si è parzialmente ribaltata sulla fiancata sinistra in via Santa Lucia.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze del 118 per curare i feriti e la Polizia Locale per i rilievi. L’incidente ha provocato un forte dibattito sul gruppo “sei di Imola se” su Facebook.