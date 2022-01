Faenza. “Premio Rotary Startup 2021-2022” è il titolo dell’iniziativa promossa dal Distretto Rotary 2072 (che comprende i club service emiliano romagnoli e quello della Repubblica di San Marino), volta a supportare le attività imprenditoriali del territorio. Il progetto intende dare un contributo allo sviluppo di imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza, che operino preferibilmente nelle specifiche aree di intervento umanitario che il Rotary promuove. Saranno considerate di particolare interesse le candidature di imprese innovative la cui attività possa essere ricondotta alla lotta al Sars-COV2.

Le Startup che potranno candidarsi al “Premio Rotary Startup 2021-2022” dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie: spin-off universitari (definiti dal regolamento delle Università dell’Emilia-Romagna e di San Marino), startup innovative (come definito dal DL 179 del 2012 convertito dalla Legge 221 del 2012) con sede legale o operativa in Emilia-Romagna e San Marino o che, se non hanno sede legale o operativa nei suddetti territori, intendano farlo entro e non oltre 60 giorni dalla data di erogazione del premio.

Al migliore spin-off universitario sarà consegnato un premio in denaro dell’importo di euro 2.500; alla migliore startup innovativa sarà consegnato un premio in denaro dell’importo di euro 5.000 (importi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo). La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione del Congresso Distrettuale del Rotary, in programma a Parma dal 20 al 22 maggio 2022.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2022, secondo le modalità indicate nel regolamento consultabile alla sezione Notizie del sito del Distretto Rotary 2072, oppure del sito del Rotary Club Faenza.

(Annalaura Matatia)