Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 20 decessi (ieri 27). I positivi sono 16.408 (ieri 17.755) con 59.188 tamponi (ieri 78.112), per un indice di positività al 27,7% (ieri 22,7%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni. 3.787 i guariti. I casi attivi sono 303.399 (+ 12.601).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,1%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che non si sono ancora vaccinate: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.394 (+61 rispetto a ieri), età media 69,2 anni.

Le regole per la zona gialla >>>>

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 647 (ieri 465). Sono 9 i ricoverati nelle terapie intensive (- 2).

In regione segnalati 20 decessi (ieri 27): 1 in provincia di Piacenza (una donna di 91 anni); 2 in provincia di Parma (2 uomini, rispettivamente di 71 e 88 anni); 2 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 74 anni e una donna di 80); 8 in provincia di Modena (3 uomini rispettivamente di 63, 64 e 80 anni, 5 donne di 44, 69, 72, 95 e 97 anni), 5 in provincia di Bologna (3 uomini, rispettivamente di 84, 89 e 93 anni e 2 donne di 86 e 88 anni); 1 nel Circondario Imolese (un uomo di 71 anni), 1 in provincia di Ferrara (una donna di 72 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.556.

Nelle ultime 24 ore in Italia 248 decessi (ieri 308). 149.512 positivi (ieri 180.426), con 927.846 tamponi (ieri 1.217.830), per un tasso di positività al 16,1% (ieri 14,8%). In crescita le Terapie intensive: + 14, ricoverati con sintomi: + 349. I guariti sono 79.207.

FAQ sulle misure adottate con o senza green pass >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Green pass sui luoghi di lavoro, tutte le FAQ >>>>

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria,

Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Campania (dal 10 gennaio).

Zona arancione: Valle d’Aosta (da lunedì 10 gennaio)

La tabella delle attività consentite in base alle varie zone >>>>

Aggiornamento ore 12 del 16 gennaio (dati del 15 gennaio)

Terapie intensive: + 14 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 128 (ieri 141), per un totale di 1.691 ricoverati.

I morti da inizio pandemia sono 141.104, i casi complessivi 8.706.915. Casi attivi: 2.548.857 (nelle 24 ore + 78.010).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 18.719 (+ 349). Isolamenti domiciliari: 2.528.447 (ieri 2.450.800).

I guariti nelle 24 ore sono 79.207 per un totale di 6.016.954.

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. In Lombardia 26.773 nuovi casi nelle 24 ore (ieri 33.249), seguono Campania 17.677 (19.788), Emilia Romagna 16.408 (ieri 17.755), Veneto 13.094 (19.539), Lazio 12.994 (12.096), Toscana 10.287 (11.761), Piemonte 8.857 (14.350), Sicilia 8.521 (9.292), Puglia 8.384 (9.718), Marche 4.923 (5.766), Liguria 4.393 (5.835), Abruzzo 3.633 (3.835), Friuli Venezia Giulia 2.993 (4.570), Calabria 2.137 (2.723), Umbria 1.886 (3.653), Provincia di Trento 1.767 (2.461), Provincia di Bolzano 1.762 (2.700), Sardegna 1.317 (1.490), Basilicata 732 (593), Molise 513 (507), Valle d’Aosta 461 (440).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 805.434 casi di positività, 16.408 in più rispetto a ieri, su un totale di 59.188 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 27,7%.

Questo il dato comunicato al ministero della Salute, a cui vanno aggiunti 952 nuovi casi registrati a Piacenza e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 17.360 casi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,1%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che non si sono ancora vaccinate: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.394 (+61 rispetto a ieri), età media 69,2 anni.

Rispetto ai 17.755 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -7,6%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’2,6%, quelli delle terapie intensive calano del 2%.

Report vaccinazioni con il rapporto Covid vaccinati – non vaccinati 21 dicembre 2021 >>>>

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 9.093.431 dosi; sul totale sono 3.653.827 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91%. Le terze dosi già fatte sono 1.882.705.

Di queste dosi, oltre 2.500 sono state somministrate sempre alle 13 di oggi alla popolazione in età scolare (5-19 anni) nel corso dell’Open day organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Aziende sanitarie locali, che proseguirà per l’intero pomeriggio.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.159 nuovi casi, seguita da Modena (2.623). Poi Parma (1.774), Rimini (1.628), Reggio Emilia (1622) e Ravenna (1.600); quindi Ferrara (1.300), Cesena (1.173), Forlì (870, il Circondario Imolese (647) Infine Piacenza (12, cui si aggiungono i 952 nuovi casi non ancora registrati).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 25.054 tamponi molecolari, per un totale di 7.738.074. A questi si aggiungono anche 34.134 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.787 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 487.479. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 303.399 (+12.601). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 300.856 (+12.543), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 20 decessi: 1 in provincia di Piacenza (una donna di 91 anni); 2 in provincia di Parma (2 uomini, rispettivamente di 71 e 88 anni); 2 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 74 anni e una donna di 80); 8 in provincia di Modena (3 uomini rispettivamente di 63, 64 e 80 anni, 5 donne di 44, 69, 72, 95 e 97 anni), 5 in provincia di Bologna (3 uomini, rispettivamente di 84, 89 e 93 anni e 2 donne di 86 e 88 anni); 1 nel Circondario Imolese (un uomo di 71 anni), 1 in provincia di Ferrara (una donna di 72 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.556.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Piacenza (+1), 19 a Parma (-3); 18 a Reggio Emilia (-1); 19 a Modena (+2); 32 a Bologna (invariato); 9 a Imola (-2); 18 a Ferrara (invariato); 8 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 16 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 45.193 a Piacenza (+12, cui andranno aggiunti i 952 non registrati oggi), 63.391 a Parma (+1.774), 88.765 a Reggio Emilia (+1.622), 128.374 a Modena (+2.623), 163.582 a Bologna (+3.159), 24.820 a Imola (+647), 51.232 a Ferrara (+1.300), 72.816 a Ravenna (+1.600), 37.751 a Forlì (+870), 45.846 a Cesena (+1.173) e 83.664 a Rimini (+1.628).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 18 casi, positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.