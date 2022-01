Castel San Pietro (Bo). Nata da un’idea del sindaco Fausto Tinti, prende il via la campagna social #VaccinarsiBeneComune, organizzata dal Comune con la collaborazione dell’Ausl di Imola. Lunedì 17 gennaio viene pubblicato sui canali istituzionali sito web, Facebook, Instagram e Youtube il primo di una serie di brevi video che interpellano alcuni rappresentanti della comunità locale su questo importante tema.

“Il nostro obiettivo è sostenere la campagna vaccinale in generale, con particolare attenzione all’infanzia, evidenziando la sua importanza per i bambini in primis e per tutta la comunità e la tenuta delle sue attività economiche e sociali – commenta il sindaco Fausto Tinti,–. Come ha sottolineato il pediatra che si è reso disponibile per la nostra campagna informativa, la vaccinazione è un diritto dei bambini che difendono così se stessi, i loro coetanei e la loro necessità di continuare a vivere in presenza scuola, sport e ogni passione che hanno scelto di coltivare”.

Protagonista del primo video – presente nella versione spot di un minuto e 50 secondi e in quella completa di 7 minuti – è infatti il dottor Gilberto Fiegna, pediatra di libera scelta dell’Ausl di Imola, che espone le principali motivazioni e dati concreti sulla sicurezza ed efficacia della vaccinazione di bambini e adolescenti. “Non bisogna avere paura degli effetti collaterali del vaccino – spiega il dottor Fiegna -, bisogna avere molta più paura degli effetti dell’infezione nell’età pediatrica, che si manifesta non frequentemente in forma grave, ma può provocare anche la morte. Vaccinarsi è un diritto dei bambini”.

Nelle prossime settimane saranno coinvolti altri rappresentanti locali di sanità, scuola, sport, giovani, economia del territorio, con l’intento di esprimere i diversi punti di vista sul valore della vaccinazione come bene comune.

Nella descrizione del video su Youtube è inserito il link al sito web dell’Ausl di Imola dove si trovano le informazioni e il percorso da seguire per prenotare il vaccino per i bambini, e in più c’è la possibilità di consultare o scaricare dati e grafici forniti dall’Ausl di Imola sulla situazione di contagi, ricoveri, decessi e vaccinazioni nel Circondario imolese, con particolare riferimento alle fasce d’età più giovani.

Oltre a essere caratterizzata dall’hashtag #VaccinarsiBeneComune, la campagna video si ricollega anche a quello #CsptStopCovid che aveva caratterizzato la campagna dell’anno scorso a sostegno dell’importanza delle precauzioni utili a evitare il contagio, e a quello #ProteggiChiAmi#CsptStopCovid promosso in questo periodo dalla Regione Emilia-Romagna.

Nel canale Youtube del Comune è visibile anche la registrazione dell’incontro con il pediatra Gilberto Fiegna, dedicato al tema dei vaccini per i bambini e rivolto ai genitori, organizzato nei giorni scorsi dal Gruppo Scout di Castel San Pietro Terme con la partecipazione del sindaco Fausto Tinti.